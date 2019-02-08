Son Dakika Haberleri: Aleyna Can Öldürülmeden Önce Emniyete Giderek Yardım İstemiş

Aleyna Can Öldürülmeden Önce Emniyete Giderek Yardım İstemiş

41 dakika önce

Kartal'da günlük kiralık dairede başından vurularak öldürülen 17 yaşındaki Aleyna Can'ın öldürülmeden önce emniyete giderek Bayram Ekici hakkında şikayetçi olduğu ve koruma kararı aldırdığı ortaya çıktı.

Aleyna Can Öldürülmeden Önce Emniyete Giderek Yardım İstemiş, System.String[]
Kartal'da günlük kiralık dairede başından vurularak öldürülen 17 yaşındaki Aleyna Can'ın öldürülmeden önce emniyete giderek Bayram Ekici hakkında şikayetçi olduğu ve koruma kararı aldırdığı ortaya çıktı. Can'ın ifadesinde, "Bana 'seni öldürürüm' şeklinde tehdit ve hakaretlerde bulundu" dediği öğrenildi.

Kartal'da günlük kiralık dairede başından vurularak öldürülen 17 yaşındaki Aleyna Can'ın öldürülmeden 52 gün önce emniyete giderek verdiği ifade ortaya çıktı.

"Tokat attı, 'seni öldürürüm' dedi"

Can ifadesinde Bayram Ekici'nin erkek arkadaşı olduğunu söyleyerek, "Bayram'ın ikamet adresine zorlamasıyla gittim. Oraya vardığımızda binanın önünde bana vurmaya başladı. Yüzüme ve sırtıma tokat attı ve beni ikametine götürdü. Bana 'Bu odadan çıkmayacaksın, seni öldürürüm' şeklinde tehdit ve hakaretlerde bulundu. O uyuyunca evden çıktım, Gölyaka'da annemin yanına gittim. İki gündür beni arayarak, sürekli 'Seni öldürürüm. Ailene zarar veririm' şeklinde tehdit etmektedir. HTS kayıtlarımın incelenmesine rıza gösteriyorum. Tedbir kararı talebim vardır. Şikayetçiyim" dedi.

Öte yandan, Aleyna Can'ın Bayram Ekici hakkında koruma kararı talep ettiği ve Ekici hakkında 3 ay süreyle koruma kararı verildiği öğrenildi.

Olayın Geçmişi

Kartal'da günlük kiralık dairede 30 Kasım 2017 tarihinde Aleyna Can(17) başından vurularak öldürülmüştü.

Olayın ardından 3 kişi hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Hazırlanan iddianamede, Bayram Ekici'nin Aleyna Can'ın erkek arkadaşı olduğu ve olaydan birkaç gün önce bir apartmandan oda kiraladığı anlatılırken, kiralık daireye Aleyna Can ile Bayram Ekici'nin kardeşi Ercan Ekici ve Mesut Vural'ın da geldiği belirtilirken, bir süre sohbet ettikten sonra dışarı çıkmak için hazırlanan Mesut Vural'ın belindeki tabancayı çekmeceye bıraktığı kaydedildi.

Ercan Ekici ve Mesut Vural'ın akşam saatlerinde eve döndüklerinin anlatıldığı iddianamede, tabancayı ellerine alan şüphelilerin mekanizmayı çekerek tetik düşürüp silahı ateşleyerek Aleyna Can'ı vurarak öldürdükleri belirtildi.

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu sanıklar Bayram Ekici, Mesut Vural ve tutuksuz sanık Ercan Ekici'nin yargılandığı dava sürüyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 03:31 Kaynak: İHA

Kartal, 3. Sayfa
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