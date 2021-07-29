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Aleyna, evlendi... - Son Dakika

Aleyna, evlendi...

29.07.2021 08:23
Aleyna, evlendi..., System.String[]

Pop Müziği sevilen yıldızı Aleyna Tilki, önceki akşam 30 Temmuz Cuma günü tüm dijital platformlarda satışa çıkacak sözü ve müziği kendisine ait "Sır" adını verdiği şarkısını ve video klibini yakın dostlarına özel bir parti ile tanıttı.

Aleyna, Robot ile evlendi...

Çıkardığı her şarkısı ile milyonların kalbinde yer ederken, dinlenme rekorları kıran Aleyna Tilki günler önce sosyal medya hesabından paylaştığı "Evleniyorum" postunun ardından en çok konuşulanlar listesinde ilk sırada yer almış, paylaşımı merak uyandırmıştı. Kır düğünü mizansenin de hazırlanan parti de Aleyna Tilki klibinde beraber rol aldığı Robot ile evlendi. Nikahta Aleyna Tilki'nin şahitliğini Ersay Üner, Robot 'un şahitliğini ise Cemal Can Canseven'in yaptığı eğlenceli parti de davetliler Dj Doğuş Çabakçor'un şarkılarıyla eğlendi.

Aleyna Tilki, uzun bir aradan sonra yepyeni bir Türkçe şarkı ile sevenleriyle buluşacak olmaktan ve prodüktör olarak dünyaca ünlü müzisyen Diplo ile çalışmaktan keyif aldığını söyledi. Organizasyonu kendi instagram hesabından canlı yayın ile sevenleriyle paylaştı.

Aleyna, evlendi...

Aleyna Tilki, Medya, Robot, Magazin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Magazin Aleyna, evlendi... - Son Dakika Magazin


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