Son Dakika Haberleri: Aleyna Korkut, Türkiye Şampiyonu oldu
Son Dakika Spor Haber

Aleyna Korkut, Türkiye Şampiyonu oldu

53 dakika önce

Erzincanlı Badmintoncu Aleyna Korkut, Türkiye Şampiyonu oldu.

Aleyna Korkut, Türkiye Şampiyonu oldu, System.String[]

Erzincanlı Badmintoncu Aleyna Korkut, Türkiye Şampiyonu oldu.


Ankara'da yapılan U 13 yaş Türkiye şampiyonasında Erzincanlı sporcular ferdi yarışmalarda yine madalya ve kupayla döndü. 190 kulüp 520 sporcuyla yapılan Türkiye Şampiyonasında Aleyna Korkut, 160 sporcuyla yarıştığı tek kızlar kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu ve yine çift kızlarda ikincilik madalyası almayı başardı. 4 sporcuyla yarışmaya katılan Türk Telekom Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü topladığı puanlarla Türkiye ikincisi olmayı başardı. - ERZİNCAN

Türkiye, Ankara, Korkut, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 09:53 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Facebook dünyayı sarsan iddiayı doğruladı: 217 milyon kullanıcının telefonu internette
Feyzioğlu'ndan çok konuşulacak Erdoğan çıkışı: O zaman mı alkışlanacaktık Zuhal Olcay, Nesrin Cavadzade Aşk Tesadüfleri Sever filminin partisine geç kalınca mekanı terk etti Eski Futbolcu Ahmet Dursun, Asena Demirbağ ile dünya evine girdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.9.2019 10:46:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aleyna Korkut, Türkiye Şampiyonu oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]