Stüdyoya Aleyna'nın düğününden özel anlar yansıtıldı. Eğlenceli düğün görüntülerinden sonra mutfakta ve kaynanalar odasında ilginç bir tartışma yaşandı. Elif'in "Takılan takıları ne yaptınız?" sorusu ilginç bir ayrıntıyı ortaya çıkardı. Aleyna, gelin tarafından takılan takıları annesinin, damat tarafından takılan takıları ise kaynanasının aldığını söyledi. Gelinler bunun üzerine şaşkınlıklarını gizleyemediler. Aynı tartışma kaynanalar odasında da devam etti. Macide Hanım ve Aleyna nedenini onlara anlatmaya çalıştılar.



