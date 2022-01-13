Üye Girişi
Aleyna'nın not yazarak ölümünden sorumlu tuttuğu iş insanı 3 suçtan yargılanacak - Son Dakika

Aleyna'nın not yazarak ölümünden sorumlu tuttuğu iş insanı 3 suçtan yargılanacak

13.01.2022 17:25
Aleyna'nın not yazarak ölümünden sorumlu tuttuğu iş insanı 3 suçtan yargılanacak

Iğdır'da, "Ölümümden Gökhan Argın sorumludur" yazılı not bırakıp 5'inci kattan atlayarak yaşamına son veren 18 yaşındaki Aleyna Ağgül'ü intihara sürüklediği gerekçesiyle tutuklanan iş insanı Gökhan Argın hakkında Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Gökhan Argın, şantaj, basit yaralama ve intihara yönlendirme suretiyle kasten ölüme sebep verme suçlarından yargılanacak.

Kent merkezinde, 14 Kasım Mahallesi'nde oturan Aleyna Ağgül, 30 Eylül 2021'de, yaşadığı apartmana bitişik apartmanın boşluğunda ölü bulundu. "Ölümümden Gökhan Argın sorumludur" yazılı not bırakan Aleyna'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

ÖNCE SERBEST BIRAKILDI

Soruşturma kapsamında nakliye firması sahibi Gökhan Argın gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Argın, 'intihara teşvik' suçundan tutuklanma talebi ile çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce adli kontrol ve imza şartıyla il ve yurt dışına çıkma yasağıyla serbest bırakıldı. Cumhuriyet Savcısı, şüphelinin serbest bırakılması kararına itiraz etti. Ancak savcılığını itirazı reddedildi.

Aleyna'nın not yazarak ölümünden sorumlu tuttuğu iş insanı 3 suçtan yargılanacak

BU DEFA TUTUKLANDI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri kayıtlara 'şüpheli' olarak geçen Ağgül'ün ölümüyle ilgili sosyal medya hesapları ve cep telefonlarını incelemek üzere Bilişim Suçlar Şube Müdürlüğü'ne gönderdi. Yapılan incelemeler sonucunda mahkemeye sunulan raporu inceleyen hakim, genç kızı ölüme sürüklediği öne sürülen Gökhan Argın'ın yakalanıp cezaevine gönderilmesi için emniyete talimat verdi. Yeniden gözaltına alınan Ağgül, olaydan 8 gün sonra tutuklanarak cezaevine konuldu.

3 SUÇTAN YARGILANACAK

Gökhan Argın hakkında Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 6 sayfalık iddianame 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Gökhan Argın; şantaj, basit yaralama ve intihara yönlendirme suretiyle kasten ölüme sebep verme suçlarından yargılanacak.

Aleyna'nın not yazarak ölümünden sorumlu tuttuğu iş insanı 3 suçtan yargılanacak
YORUMLAR
500

Cumhuriyet Başsavcılığı, Sulh Ceza Hakimliği, Aleyna Ağgül, Iğdır, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Aleyna'nın not yazarak ölümünden sorumlu tuttuğu iş insanı 3 suçtan yargılanacak - Son Dakika


Eski eşini yakan kocadan savunma: Şişeyi fırlattım, elimdeki sigarayı ağzıma götürünce sıvı alev aldı Eski eşini yakan kocadan savunma: Şişeyi fırlattım, elimdeki sigarayı ağzıma götürünce sıvı alev aldı         
17:28
İşte bilim dünyasının yeni tartışması: Kenevir, koronavirüs bulaşmasını engelliyor mu? İşte bilim dünyasının yeni tartışması: Kenevir, koronavirüs bulaşmasını engelliyor mu?         
17:10
Köfteci minibüsünü kundakladılar! Kredi çekerek aldığı ekmek teknesi küle dönen kadın isyan etti Köfteci minibüsünü kundakladılar! Kredi çekerek aldığı ekmek teknesi küle dönen kadın isyan etti         
16:00
Merkez Bankası rezervleri bir haftada 1,6 milyar dolar azaldı Merkez Bankası rezervleri bir haftada 1,6 milyar dolar azaldı         
15:41
Komşusuna yardım etmek isteyen vatandaşın acı sonu! Elektrik akımıyla feci şekilde can verdi Komşusuna yardım etmek isteyen vatandaşın acı sonu! Elektrik akımıyla feci şekilde can verdi         
14:48
Yurt dışında görüp Antalya'da aloe vera yetiştirmeye başladı! Yıllık kazancı 15-20 milyon TL'yi buluyor Yurt dışında görüp Antalya'da aloe vera yetiştirmeye başladı! Yıllık kazancı 15-20 milyon TL'yi buluyor         
14:18
Eski eşini yanıcı jel ile ateşe veren adam kendisini böyle savundu: Borcunu geri ödemedi Eski eşini yanıcı jel ile ateşe veren adam kendisini böyle savundu: Borcunu geri ödemedi         
14:15
Yatağında cansız bulunmuştu! Minik Ayşenur'un ölümündeki dede detayı, Yörük kızı Müslüme'yi hatırlattı Yatağında cansız bulunmuştu! Minik Ayşenur'un ölümündeki dede detayı, Yörük kızı Müslüme'yi hatırlattı         
12:54
Konyaspor'dan bir anlamlı hareket daha! Tesislere Ahmet Çalık'ın adı verilecek Konyaspor'dan bir anlamlı hareket daha! Tesislere Ahmet Çalık'ın adı verilecek         
11:48
HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı teröristle olan fotoğrafları soruldu! Kılıçdaroğlu: Fotoğrafın muhatabı Erdoğan'dır! HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı teröristle olan fotoğrafları soruldu! Kılıçdaroğlu: Fotoğrafın muhatabı Erdoğan'dır!         
11:47
Dişi aslanın yavru antiloba yaptığı iyilik herkesi ağlattı! Dişi aslanın yavru antiloba yaptığı iyilik herkesi ağlattı!         
11:46
Şarkıcı Edis'in öpüştüğü gizemli kadın, ünlü müzisyen Selami Şahin'in kızı çıktı! Şarkıcı Edis'in öpüştüğü gizemli kadın, ünlü müzisyen Selami Şahin'in kızı çıktı!         
11:09
Anne ve baba, otizmli oğullarını 7 ay boyunca karanlık tavan arasına hapsetti Anne ve baba, otizmli oğullarını 7 ay boyunca karanlık tavan arasına hapsetti         
10:56
15 gün nişanlı kaldığı erkek tarafından öldürülen Dilara Yıldız'ın vasiyeti ortaya çıktı 15 gün nişanlı kaldığı erkek tarafından öldürülen Dilara Yıldız'ın vasiyeti ortaya çıktı         
10:04
Kadın seyircinin eltisi ve görümcesi hakkında anlattıkları Nur Viral'ı çıldırttı: Eltini bana getir, parçalayacağım Kadın seyircinin eltisi ve görümcesi hakkında anlattıkları Nur Viral'ı çıldırttı: Eltini bana getir, parçalayacağım         
09:16
Ahmet Çalık'ın aracı nasıl kontrolden çıktı? Uzmanlar Milli futbolcunun ölümü için "Aquaplaning" dedi Ahmet Çalık'ın aracı nasıl kontrolden çıktı? Uzmanlar Milli futbolcunun ölümü için "Aquaplaning" dedi         
08:43

Son Dakika Haberleri
17:13 Eşinin yanında gördüğü kişiye çarpıp aracın altında sürükleyen sanığa 19 yıl hapis istemi
17:10 İşte bilim dünyasının yeni tartışması: Kenevir, koronavirüs bulaşmasını engelliyor mu?
17:07 DEVA Partisi Kastamonu İl Başkanı Günaydı'ya FETÖ'den gözaltı
16:43 Çiğköfte hazırladığı sırada dehşeti yaşadı
16:34 Galatasaray'ın yıldızı Marcao trafik kazası geçirdi
16:31 Muhalefetin "Erdoğan aday olamaz" iddialarına AK Parti'den yanıt: Beyanlar açık ve seçik olarak tutanaklarda ortadadır
16:27 Eski menajerine tazminat ödemesine karar verilen Elçin Sangu isyan etti
16:26 "Tek rakibim THY" sözleri gerçek oldu! Otobüsçüler uçak bileti fiyatlarına zam istedi
16:17 "Soysuz Araplar" demişti! Twitter Leman'ın Sam'ın Arap halkına hakaret eden tweetini sildi
16:17 Ekrem İmamoğlu, Soylu'nun "Gazetecilere para veriyor" iddiasına çok sert yanıt verdi: Trol gibi davranma, bakanlık yap!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2022 17:31:18. #1.13#
SON DAKİKA: Aleyna'nın not yazarak ölümünden sorumlu tuttuğu iş insanı 3 suçtan yargılanacak - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement