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Aleyna'nın sır ölümünde yeni gelişme! Ölmeden önce şüpheliyi şikayet etmiş - Son Dakika

Aleyna'nın sır ölümünde yeni gelişme! Ölmeden önce şüpheliyi şikayet etmiş

05.10.2021 07:10

Iğdır'da erkek arkadaşının babasının tecavüzüne uğradıktan sonra intihar ettiği iddia edilen Aleyna Ağgül'ün ölümüyle ilgili yeni bir ayrıntı ortaya çıktı. "Ölümümden Gökhan Argın sorumludur" notu bırakıp intihar eden 18 yaşındaki Aleyna'nın, Gökhan Argın hakkında "Şantaj, kasten yaralama, tehdit, hakaret ve özel hayatının gizliğini ihlal" suçlamasıyla şikayetçi olduğu ortaya çıktı.

30 Eylül sabahı 14 Kasım Mahallesi'nde iddiaya göre, Aleyna Ağgül ailesiyle birlikte yaşadığı binanın yanındaki apartmanın 4. katının merdiven boşluğundan atlayarak yaşamına son verdi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, Aleyna'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis yaptığı araştırma "Ölümümden Gökhan Argın sorumludur" yazılı bir not buldu. Bunun üzerine kentte nakliyecilik ve emlakçılık yapan Gökhan Argın ve oğlu Göktürk Argın, gözaltına alınıp serbest bırakıldı.

SAVCILIK KARARA İTİRAZ ETTİ

Erkek arkadaşının babasının tecavüzüne uğradıktan sonra intihar ettiği öne sürülen Aleyna Ağgül'ün ölümüyle ilgili gözaltına alınan şahsın serbest kalmasına savcılık tarafından itiraz edildi.

ŞÜPHELİDEN ŞİKAYETÇİ OLMUŞ

Sır ölümle ilgili bu gelişmeler yaşanırken Aleyna Ağgül'ün ölümüyle ilgili önemli detaylara ulaşıldı. Aleyna Ağgül ölümünden bir gün önce akşam saatlerinde emniyete giderek, şüpheli Gökhan Argın hakkında şikayetçi olduğu öğrenildi.

Aleyna, ölmeden önce polise şikayetçi olmuş

"VİDEOLARIN VAR, HERKES NE OLDUĞUNU ANLAR"

2020 yılında Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı'na şüpheli Gökhan Argın hakkında cinsel saldırı suçlamasında bulunduğunu, daha sonra şikayetini geri aldığını anlatan Aleyna Ağgül, ifadesinde şunları söyledi:

"Şikayetimi geri aldıktan sonra Gökhan Argın'la sevgili olduk. Bekar evinde görüşüyorduk. Ona karşı geldiğim zamanlarda, 'Bende fotoğrafların ve videoların var. Karşı gelirsen bunları ailene ve insanlara gösteririm. Herkes senin ne olduğunu anlar' içeriğinde söylemlerde bulunuyordu. Bu yazışma ve tehditleri şu an şifresini hatırlamadığım mail hesabında depoladım. Gökhan Argın'dan yaklaşık 10 gün önce ayrılma kararı aldım. Telefonumdan ve sosyal medya hesaplarımdan engelledim. Sürekli instagram üzerinden sahte hesaplardan ulaşmaya çalıştı. Yaklaşık 1 hafta önce kullandığım bir hesaba, sahte bir hesaptan 'Merak etme. Bir iki video evime gelişin. İlaç atman. Gel al beni demen. Neyse alçalmayacağım. Bende üzerimde de oynadığın her şey var' içeriğinde mesaj gönderdi."

"GİT KENDİNİ ÖLDÜR, YOKSA BEN SENİ ÖLDÜRECEĞİM"

Gökhan Argın'ın sahte hesaplardan kendisine ulaştığını anlatan Ağgül, "Bana ulaştığı için kendisiyle ilişkimi iyi bir şekilde bitirmek istedim. Dün gece saatlerinde Gökhan Argın'ı evimin önüne çağırdım. Beni bekar evine götürmek istedi. Ayrılmak istediğimi söyledim. Bana daha önce instagramdan takipleştiğim bir kişiyle ilişkimin olup olmadığını ima etti. Bunun üzerine tartıştık. Alkollü olduğumdan net hatırlamıyorum ama Gökhan Argın aramızda geçen konuşmaların ses kaydını aldı. Yine görüşme sırasında kolumu sıkarak omzuma yumruk attı. Kendimi korumak amaçlı elimle ve ayağımla Gökhan'ı itekledim. Bana vurduğu sırada bağırınca eliyle ağzımı ve burnumu kapattı. Uzun süre nefes alamadım. Alkolün ve gördüğüm şiddetin etkisiyle orada sızıp kaldım. Sabah olduğunda Gökhan Argın bana, 'Git kendini öldür. Yoksa ben seni öldüreceğim' diyerek tehdit etti. Daha sonra doktora giderek darp raporu alarak emniyete geldim" dediği öğrenildi.

OĞLU ÜZERİNDE BIÇAKLA GELMİŞ

Şüphelilerden Gökhan Argın'ın oğlu Göktürk Argın'ın, Aleyna Ağgül'ün ölümünden sonra olay yerine alkollü geldiği ve üzerinde bıçak olduğu soruşturma dosyasına girdi.

"BABAMI ALEYNA'NIN EVİNİN ÇEVRESİNDE İKİ DEFA GÖRDÜM"

Polis tarafından ifadesi alınan Göktürk Argın, "Aleyna lise arkadaşımdı. Son bir ay içerisinde arkadaş çevremden babam ile Aleyna arasında ilişki olduğunu öğrendim. Babamı son bir ay içerisinde Aleyna'nın evinin çevresinde farklı tarihlerde iki kez gördüm. Babamla 4 aydır konuşmuyordum. 29 Eylül günü saat akşam saatlerinde Aleyna ile telefonda bu durumu konuşmaya karar verdim. Eğer babamla bir ilişkisi varsa uzak durmasını isteyecektim. 9 kez aradım. Telefona cevap alamadım. Sonrasında babamı aradım. O da cevap vermedi. Hatta mesaj da gönderdim. Dönüş yapmadı. Sabaha karşı 04.45'te Aleyna'nın evinin ilerisinde bulunan benzin istasyonuna taksiyle geldim. Ters yöne doğru yürürken, polisler beni görünce belimdeki bıçağı ve kimliğimi kendi rızamla teslim ettim. Bıçağı Aleyna'nın akrabalarının saldırabileceği düşüncesiyle yanıma aldım. Polislerden Aleyna'nın vefat ettiğini öğrendim. Ölümüyle benim alakam yok" dedi.

Aleyna'nın sır ölümünde yeni gelişme! Ölmeden önce şüpheliyi şikayet etmiş
Aleyna'nın sır ölümünde yeni gelişme! Ölmeden önce şüpheliyi şikayet etmiş
Aleyna'nın sır ölümünde yeni gelişme! Ölmeden önce şüpheliyi şikayet etmiş

İntihar, Polis, Eylül, Iğdır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Aleyna'nın sır ölümünde yeni gelişme! Ölmeden önce şüpheliyi şikayet etmiş - Son Dakika


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