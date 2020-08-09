Aleyna Tilki, Amerika defterini kapattı

Mayıs 2019'da Warner Music Group ile anlaşma imzalayan Aleyna Tilki, şirketle çalışmalarını yürütebilmek için Londra'ya yerleşecek.
Mayıs 2019'da Warner Music Group ile anlaşma imzalayan Aleyna Tilki, şirketle çalışmalarını yürütebilmek için Londra'ya yerleşecek. Şarkıcı şimdilerde hem ev bakıyor hem de işlerini yürütecek bir ekip kurmak için araştırma yapıyor.
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9.08.2020 14:52:37. #1.12#
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