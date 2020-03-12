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Aleyna Tilki'den çok konuşulan sözlerine açıklama
6 saat önce
'Beni vizyonu olanlar anladı' diyen Aleyna Tilki, Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa'da o sözlerine açıklık getirdi.
'Beni vizyonu olanlar anladı' diyen Aleyna Tilki, Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa'da o sözlerine açıklık getirdi
Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 01:09
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