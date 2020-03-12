Aleyna Tilki'den çok konuşulan sözlerine açıklama - Son Dakika
Son Dakika Magazin Aleyna Tilki'den çok konuşulan sözlerine açıklama - Son Dakika Magazin

Aleyna Tilki'den çok konuşulan sözlerine açıklama

6 saat önce

'Beni vizyonu olanlar anladı' diyen Aleyna Tilki, Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa'da o sözlerine açıklık getirdi.

Aleyna Tilki'den çok konuşulan sözlerine açıklama, System.String[]

'Beni vizyonu olanlar anladı' diyen Aleyna Tilki, Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa'da o sözlerine açıklık getirdi

Aleyna Tilki, Kanal D, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 01:09 
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