Aleyna Tilki'den Demet Akalın'a cevap: Beni eleştiren ekibime baksın
18.03.2021 07:38
Genç şarkıcı, Akalın'ın sözleri hatırlatılınca şöyle dedi: "Kim ne demiş bakmıyorum bile. Yalnız çalıştığım ekip Grammy aldı, beni eleştirenler asıl onu konuşsunlar!
Genç şarkıcı, Akalın'ın sözleri hatırlatılınca şöyle dedi: "Kim ne demiş bakmıyorum bile. Yalnız çalıştığım ekip Grammy aldı, beni eleştirenler asıl onu konuşsunlar!"
Oyunculuk denilemez
Aleyna Tilki, oyunculuğa devam edip etmeyeceği sorusuna şu yanıtı verdi: "Oyunculuk denilemez aslında. Ben bir müzikalde oynadım. ve geriye dönüp baktığımda iyi ki yer almışım diyorum. Ama oyunculuğa dair bir kariyerim olmayacak."
Son Dakika ABD'den HDP'ye açılan kapatma davası ve vekilliği düşürülen Gergerlioğlu için ilk yorum Bakan Koca Bilim Kurulu sonrası kötü haberi verdi: Son 15 günde çoğu ilimizde vaka artışı görüldü İletişim Başkanı Altun: HDP'nin PKK ile organik bağlarının olduğu tartışılmaz bir gerçek Yıldız futbolcunun inanılmaz sıvı kaybı! Terleyerek verdiği kilo şaşkınlık yarattı Üniversite hastanesi yerleşkesinde cansız beden bulundu Erdal Beşikçioğlu, Nur Fettahoğlu ile yeniden izleyici karşısına çıkacak Sosyal medya fenomeni Gamze Erçel estetik operasyon geçirdi AK Partili Alpay Özalan, HDP'li Gergerlioğlu'nu Genel Kurul'dan çıkarmaya çalıştı