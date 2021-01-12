Aleyna Tilki, erkekler hakkında yaptığı yorumla yine gündeme oturdu

Aleyna Tilki, "Aşırı kaba erkekler gibi, aşırı kibar erkekler de cinsiyetçidir bence... Aşırı kibirden ve kadını küçük görmekten kaynaklanır bu aşırı kibarlık. Dengeli, anlayışlı ve saygılı insanlar kadın erkek eşitliğine inanıyorlar. Aşırılıkların hepsi ise, negatif kod barındırır" ifadelerini kullandı.