Aleyna Tilki, erkekler hakkında yaptığı yorumla yine gündeme oturdu
12.01.2021 21:42
Exxen'de yayınlanan İs¸te Bu Benim Masalım'da başrol oynayan şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda 'aşırı kibar erkekler' ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Tilki, "Aşırı kaba erkekler gibi, aşırı kibar erkekler de cinsiyetçidir bence. Aşırı kibirden ve kadını küçük görmekten kaynaklanır bu aşırı kibarlık" dedi.
Aleyna Tilki, "Aşırı kaba erkekler gibi, aşırı kibar erkekler de cinsiyetçidir bence... Aşırı kibirden ve kadını küçük görmekten kaynaklanır bu aşırı kibarlık. Dengeli, anlayışlı ve saygılı insanlar kadın erkek eşitliğine inanıyorlar. Aşırılıkların hepsi ise, negatif kod barındırır" ifadelerini kullandı.
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