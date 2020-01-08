Aleyna Tilki figürünün maliyeti 200 bin dolar - Son Dakika
Son Dakika Magazin Aleyna Tilki figürünün maliyeti 200 bin dolar - Son Dakika Magazin

Aleyna Tilki figürünün maliyeti 200 bin dolar

6 saat önce

Madame Tussauds İstanbul'da yerini alan ve yapımı Birleşik Krallık'taki Madame Tussauds stüdyosunda altı ayda gerçekleşen Aleyna Tilki figürünün maliyetinin yaklaşık 200 bin dolar olduğu açıklandı.

Aleyna Tilki figürünün maliyeti 200 bin dolar, System.String[]

Madame Tussauds İstanbul'da yerini alan ve yapımı Birleşik Krallık'taki  Madame Tussauds stüdyosunda altı ayda gerçekleşen Aleyna Tilki figürünün maliyetinin yaklaşık 200 bin dolar olduğu açıklandı.

Madame Tussauds İstanbul 2020'nin ilk sürprizini genç sanatçı Aleyna Tilki ile yaptı. Henüz 16 yaşında Youtube'un en çok izlenen single'ını yayınlayan, geçtiğimiz yaz Dua Lipa gibi dünya yıldızlarını kadrosunda bulunduran Warner Music'in sanatçıları arasında yerini almaya hazırlanan, Forbes Dergisi tarafından düzenlenen 'İlham Veren Genç' ödülüne layık görülen ve adım attığı her işte kendisinden bahsettiren Aleyna Tilki, Madame Tussauds İstanbul'un yıldızları arasındaki yerini aldı.

Merlin Entertainments Genel Müdürü Sarper Hilmi Suner'in tanıttığı figür ile birlikte objektiflere poz vermesinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Aleyna Tilki, "Madame Tussauds'da figürü yer alan en genç isimlerden biriyim. Böylesine büyük bir global bir markayla çalışmak gurur verici, kendimi çok şanslı hissediyorum." dedi.

"Bunca ince ayrıntısına kadar çalışılması bambaşka bir deneyimdi. Yapım sürecini beraber yaşadık ama şu an kendi figürüme baktığımda daha da mutlu oluyorum." diyerek heyecanını dile getiren Tilki, " Buralara gelmek için çok çalıştım. 16 yaşında Amerika'ya indiğimde sırtımda bir tek çantam vardı, şu an Madame Tussauds figürümü yaptı, Warner Music'le de dünyaya açılmayı büyük bir heyecanla bekliyorum" dedi. Aleyna Tilki'yi bu özel gününde anne, baba ve kız kardeşinin yanı sıra fanları da yalnız bırakmazken, birlikte fotoğraf çekilebilmek için uzun kuyruklar oluştu.

"Ben kendimi parmakla gösterip, biricik ve tek olduğumu söylediğimde aslında en iyisi benim demiyorum. Herkes kendi alanında iyi. Hatta iyinin de iyisi var ama 'Ben tekim' diyorum." diyen Aleyna Tilki, "Beni eleştirenler tüm ülkeye duyurulmamı sağladılar onlara da buradan teşekkür ediyorum." dedi. Dünyada Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmenin en büyük arzusu olduğunu ifade eden başarılı şarkıcı, "Benim ülkemin ne kadar değerli olduğunu tüm dünyaya göstermek istiyorum. Türkiye saklı bir mücevher gibi ama bu mücevheri herkese en iyi şekilde göstereceğim" dedi.

Yapımı Londra'daki Madame Tussauds stüdyosunda gerçekleşen ve 6 ayda tamamlanan figürün maliyetinin yaklaşık 200 Bin Dolar olduğu öğrenildi. 2017'de çıkan " Sen Olsan Bari" albümünün kapak fotoğrafı referans alınarak hazırlanan figürle ilgili olarak konuşan Sarper Hilmi Suner, "Amacımız ünlülerin en ikonikleşmiş, hayranlarının en bildiği pozlarla figürlerimizi hazırlamak. Dolayısıyla referans aldığımız albüm kapağı hem sanatçımızı çok iyi yansıtan hem de hayranlarının onunla keyifli pozlar vermesini sağlayacak bir fotoğraf oldu" dedi. (Fotoğraflı)


Birleşik Krallık, Madame Tussauds, Aleyna Tilki, İstanbul, Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 03:51 Kaynak: DHA
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