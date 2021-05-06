Aleyna Tilki hakkındaki 'aşı' soruşturması tamamlandı! Savcılık, takipsizlik kararı verdi - Son Dakika

Aleyna Tilki hakkındaki 'aşı' soruşturması tamamlandı! Savcılık, takipsizlik kararı verdi

06.05.2021 17:34

Genç popçu Aleyna Tilki, geçtiğimiz aylarda katıldığı bir programda koronavirüs aşısıyla ilgili, "Aileme aşı yaptırmayacağım, insanları korona değil ilaçlar öldürüyor" ifadelerini kullanmıştı. Tilki'nin bu sözleri üzerine, 'halk arasında korku ve paniğe neden olmak' suçundan başlatılan soruşturmada savcılık, takipsizlik kararı verdi.

Yılın başında bir programa katılan Aleyna Tilki, "Anneme, kendime ve kardeşime aşı yaptırmayacağım. Çünkü güvenmiyorum. İnsanları koronavirüs değil, ilaçlar öldürüyor" ifadelerinde bulunmuştu. Bunun üzerine kimliği belirsiz bir kişi, Aleyna Tilki'yi CİMER'e şikayet etmişti.

"SUÇ UNSURU OLUŞTURMUYOR"

Şikayet üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosu tarafından Aleyna Tilki hakkında 'Halk arasında korku ve paniğe neden olmak' suçundan soruşturma başlatılmıştı. Savcılık, 9 Ocak 2021 günü bir televizyon kanalının magazin programında, gazetecilerin soruları üzerine, "İnsanları koronavirüs değil, ilaçlar öldürüyor" diyen Tilki hakkındaki soruşturmayı tamamladı. Savcılık, Tilki'nin sözlerinin suç unsuru oluşturabilecek nitelikte olmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verdi.

Aleyna Tilki hakkındaki 'aşı' soruşturması tamamlandı! Savcılık, takipsizlik kararı verdi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi, Aleyna Tilki, Magazin, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Magazin Aleyna Tilki hakkındaki 'aşı' soruşturması tamamlandı! Savcılık, takipsizlik kararı verdi - Son Dakika Magazin


YORUMLAR (1)

Son Dakika

Thodex firarisinden ilk kare! Kaçtığı ülkede kameralara böyle yakalandı Thodex firarisinden ilk kare! Kaçtığı ülkede kameralara böyle yakalandı Son Dakika: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, başkanlık seçiminde aday olmayacak Son Dakika: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, başkanlık seçiminde aday olmayacak Burak Yılmaz, transfer haberlerini yalanladı: İki senelik daha kontratım var Burak Yılmaz, transfer haberlerini yalanladı: İki senelik daha kontratım var Bakan Çavuşoğlu, Bakan Çavuşoğlu, "Turistin görebileceği herkesi aşılayacağız" dedi, sosyal medyayı salladı Tam kapanmada yüzlerce metre kuyruk oluştu! 1.100 TL'lik yardım parası için vatandaşlar PTT şubelerine koştu Tam kapanmada yüzlerce metre kuyruk oluştu! 1.100 TL'lik yardım parası için vatandaşlar PTT şubelerine koştu Kardeş kurbanı gencin son paylaşımı yürek burktu: Can alıcı gelmiş canım almaya Kardeş kurbanı gencin son paylaşımı yürek burktu: Can alıcı gelmiş canım almaya Belediyenin hurda tellerini götürdüğü ortaya çıktı, meclis üyeliğinden istifa etti Belediyenin hurda tellerini götürdüğü ortaya çıktı, meclis üyeliğinden istifa etti Şiddetli öksürük nedeniyle hastaneye gitti, 6 kaburgasının kırıldığını öğrendi Şiddetli öksürük nedeniyle hastaneye gitti, 6 kaburgasının kırıldığını öğrendi

Son Dakika Haberleri
17:39 Akrabalar arasındaki arazi kavgası kanlı bitti! Oğlu öldü, babası ağır yaralı
17:34 Aleyna Tilki hakkındaki 'aşı' soruşturması tamamlandı! Savcılık, takipsizlik kararı verdi
17:31 Lösemi hastalığına iyi gelen ışkın otu tezgahlarda yerini aldı
17:27 Son Dakika: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, başkanlık seçiminde aday olmayacak
17:15 Bakan Koca, "Veri hatası" diyerek, vaka sayısı en çok azalan 5 ili açıkladı
17:12 Burak Yılmaz, transfer haberlerini yalanladı: İki senelik daha kontratım var
16:57 Marmara Denizi'nde deniz salyası kabusu sürüyor! Gemlik Körfezi sarıya boyandı
16:54 TOGG, dolandırıcılara karşı uyardı: Yatırım fırsatı duyuruları gerçeği yansıtmıyor
16:39 Tam kapanmada yüzlerce metre kuyruk oluştu! 1.100 TL'lik yardım parası için vatandaşlar PTT şubelerine koştu
16:28 Fatih Altaylı'dan ortalığı sarsacak 'Seçim' paylaşımı: İstanbul Valiliği, Galatasaray'a 'Seçimi yap, iptali devlete bağlama' diye resmi yazı yolladı
Akrabalar arasındaki arazi kavgası kanlı bitti! Oğlu öldü, babası ağır yaralı Akrabalar arasındaki arazi kavgası kanlı bitti! Oğlu öldü, babası ağır yaralı         
17:39
Lösemi hastalığına iyi gelen ışkın otu tezgahlarda yerini aldı Lösemi hastalığına iyi gelen ışkın otu tezgahlarda yerini aldı         
17:31
Bakan Koca, Bakan Koca, "Veri hatası" diyerek, vaka sayısı en çok azalan 5 ili açıkladı         
17:16
Marmara Denizi'nde deniz salyası kabusu sürüyor! Gemlik Körfezi sarıya boyandı Marmara Denizi'nde deniz salyası kabusu sürüyor! Gemlik Körfezi sarıya boyandı         
16:57
Sakarya'da günlük vaka sayıları 15 gün öncesine göre yüzde 60 azaldı Sakarya'da günlük vaka sayıları 15 gün öncesine göre yüzde 60 azaldı         
16:48
Sahura kalkmadan oruç tutanlar dikkat! Çok uzun süre aç kalınca bakın vücudumuzda neler oluyor? Sahura kalkmadan oruç tutanlar dikkat! Çok uzun süre aç kalınca bakın vücudumuzda neler oluyor?         
16:18
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Tam kapanmanın uzatılması gündemimizde yok Son Dakika! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Tam kapanmanın uzatılması gündemimizde yok         
15:22
İstanbul'da çöken binada bisiklet dükkanı olan adam, dün gece kapı kapı dolaşıp binayı tahliye ettirmiş İstanbul'da çöken binada bisiklet dükkanı olan adam, dün gece kapı kapı dolaşıp binayı tahliye ettirmiş         
14:39
Camları folyo ile kaplayıp mangal kömürü yakan anne ile kızı intihar etti Camları folyo ile kaplayıp mangal kömürü yakan anne ile kızı intihar etti         
14:06
Sedat Peker'den, Mehmet Ağar'ın oğluyla ilgili bomba iddia: Yalan çıksın, bu parmağı keseceğim Sedat Peker'den, Mehmet Ağar'ın oğluyla ilgili bomba iddia: Yalan çıksın, bu parmağı keseceğim         
13:50
Kanserle mücadele eden ünlü oyuncu Canan Ergüder: 3.Kemoterapi bitti, ben iyiyim Kanserle mücadele eden ünlü oyuncu Canan Ergüder: 3.Kemoterapi bitti, ben iyiyim         
13:33
Ebru Gündeş, ihanet iddialarının ardından Reza Zarrab'ın yanına gitti Ebru Gündeş, ihanet iddialarının ardından Reza Zarrab'ın yanına gitti         
12:51
Debenhams, tüm mağazalarını kapatıyor: 12 bin kişi işsiz kalacak Debenhams, tüm mağazalarını kapatıyor: 12 bin kişi işsiz kalacak         
12:19
İzmirli kasap kilosu 10 bin liradan et satıyor, müşteriler araba takası teklif ediyor İzmirli kasap kilosu 10 bin liradan et satıyor, müşteriler araba takası teklif ediyor         
12:00
Koca belediyede çalışacak kimse kalmadı! Belediye başkanı tek başına hizmet veriyor Koca belediyede çalışacak kimse kalmadı! Belediye başkanı tek başına hizmet veriyor         
11:47
Son Dakika: Tam kapanmada 1.100 TL'lik nakdi yardım ihtiyaç sahiplerine ödenmeye başlandı Son Dakika: Tam kapanmada 1.100 TL'lik nakdi yardım ihtiyaç sahiplerine ödenmeye başlandı         
10:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2021 17:45:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Aleyna Tilki hakkındaki 'aşı' soruşturması tamamlandı! Savcılık, takipsizlik kararı verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement