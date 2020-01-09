Aleyna Tilki havalimanında olay çıkardı (1) - Son Dakika

Aleyna Tilki havalimanında olay çıkardı (1)
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ŞARKICI Aleyna Tilki, İtalya'nın Milano kentine gitmek için geldiği İstanbul Havalimanı'nda sıra tartışması yaşadığı bir yolcu ve hakaret ettiği iddia edilen bir özel güvenlik görevlisinin şikayeti üzerine havalimanı polis merkezinde ifade verdi.
Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 04:20 Kaynak: DHA
ŞARKICI Aleyna Tilki
, İtalya
'nın Milano
kentine gitmek için geldiği İstanbul
Havalimanı'nda sıra tartışması yaşadığı bir yolcu ve hakaret ettiği iddia edilen bir özel güvenlik görevlisinin şikayeti üzerine havalimanı polis merkezinde ifade verdi. Bir süre ifade işlemleri için polis merkezinde kalan ünlü şarkıcı, işlemlerin ardından uçuşunu iptal etti. Şarkıcı daha sonra havalimanından ayrıldı. Aleyna Tilki'nin yaşadığı tartışma kameraya da yansıdı.
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