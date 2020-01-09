Aleyna Tilki ifade verdi - Son Dakika
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Aleyna Tilki ifade verdi

6 saat önce

Şarkıcı Aleyna Tilki, Milano'ya gitmek için geldiği İstanbul Havalimanı'nda sıra tartışması yaşadığı bir yolcu ile güvenlik görevlisinin şikayeti nedeniyle polis merkezinde ifade verdi.

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Şarkıcı Aleyna Tilki, Milano'ya gitmek için geldiği İstanbul Havalimanı'nda sıra tartışması yaşadığı bir yolcu ile güvenlik görevlisinin şikayeti nedeniyle polis merkezinde ifade verdi.

Sabah saatlerinde havalimanına gelip pasaport kontrolünden geçen Tilki, işlemlerinin tamamlanmasının ardından X-Ray kontrolleri için sıraya girdi.

Buradaki bir yolcu ile bilinmeyen bir nedenle tartışan Tilki'nin, yolcuya ve bir güvenlik görevlisine hakaret ettiği öne sürüldü.

Yolcu ve güvenlik görevlisinin şikayetiyle havalimanındaki polis merkezine yönlendirilen Tilki'nin, burada ifadesi alındı. Tilki de yolcu ve güvenlik görevlisinden şikayetçi oldu.

İfadesinin ardından polis merkezinden avukatıyla ayrılan Tilki'nin dış hatlar terminalindeki gümrüklü alana girişi sırasında basın mensuplarının çekim yapmasına izin verilmedi.

Tilki'nin ifade nedeniyle uçağı kaçırdığı, bir sonraki sefer için de bilet almasına rağmen iptal ettirdiği öğrenildi.

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Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 04:56 Kaynak: AA
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