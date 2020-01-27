Aleyna Tilki: İngilizce şarkı çıkartacağım - Son Dakika
Son Dakika Magazin Aleyna Tilki: İngilizce şarkı çıkartacağım - Son Dakika Magazin

Aleyna Tilki: İngilizce şarkı çıkartacağım

11 dakika önce

Genç popçu Aleyna Tilki, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı

Aleyna Tilki: İngilizce şarkı çıkartacağım, System.String[]

Yalnız başına geldiği AVM'de kısa bir alışveriş turuna çıkan Tilki, kendine yöneltilen sorulara şöyle cevap verdi. "Bu sene içerisinde İngilizce bir şarkı çıkartacağım. Daha sonrasında da albümü çıkarmayı düşünüyorum. Amerika hazırlıklarımı yapıyorum. Bu ay içerisinde tekrar gideceğim." diye konuştu.

Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 11:41 
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