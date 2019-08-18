Aleyna Tilki İzmirli hayranlarıyla buluştu

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Fenomen Reynmen, ilk konserinden 180 bin TL kazandı

Fazıl Say, Kaz Dağları için konser verdi! Binlerce insan bölgeye akın etti

Bakan Pakdemirli İzmir'deki yangın ile ilgili konuştu: Bir köy boşaltılacak