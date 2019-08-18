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Aleyna Tilki İzmirli hayranlarıyla buluştu

56 dakika önce

İZMİR (İHA) – İzmir'de 'Bahçe Konserleri' kapsamında sahne alan ünlü şarkıcı Aleyna Tilki hayranlarını coşturdu.

Aleyna Tilki İzmirli hayranlarıyla buluştu, System.String[]
İZMİR (İHA) – İzmir'de 'Bahçe Konserleri' kapsamında sahne alan ünlü şarkıcı Aleyna Tilki hayranlarını coşturdu.

İzmir Optimum AVM tarafından düzenlenen 'Bahçe Konserleri' kapsamında pop müziğin son dönemdeki en popüler isimlerinden olan Aleyna Tilki sevenlerine unutulmayacak bir gün yaşattı. Aleyna Tilki'ye hayranları yoğun ilgi gösterirken, konser alanı saatler öncesinden doldu. Aleyna Tilki'nin sahneye çıkmasıyla ise coşku tavan yaptı. Konser alanını dolduran vatandaşlar fotoğraf çekmek için adeta birbirleriyle yarıştı. Şarkılarını hayranlarıyla birlikte söyleyen Aleyna Tilki'nin dans şovları da izleyenlerden büyük alkış aldı. Ünlü popçu sevilen şarkılarının yanı sıra sevilen eserleri de seslendirdi. İzmirlilerle birlikte coşan Tilki, bir saat boyunca İzmir Optimum AVM'de müzik keyfini zirveye taşıdı. - İZMİR
Aleyna Tilki, Bahçe, İzmir, Magazin

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 07:47 Kaynak: İHA
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