Aleyna Tilki, kız kardeşi hakkında yapılan yoruma isyan etti: Gizli sapıksınız, sübyancısınız

Gazeteci Hakan Uç, köşe yazısında Aleyna Tilki'nin kardeşi Ayça Tilki hakkında yorumlarda bulundu. Uç, Ayça Tilki hakkında, "Bu arada Tilki ailesinin yıldızı parlayan ismi Aleyna olmasına rağmen kız kardeşi Ayça'ya da son zamanlarda çok yükleniliyor. Ablasından ezik kalmasın çabası mı yoksa ailenin "Bu kızımızdan da şöhreti esirgemeyelim" uğraşı mı bilemedim. Ama oyunculuk, şarkıcılık vs. her yolu denediler olmuyor, olmayacak da... Yakında aile "Bu kızdan sanatçı olmaz" deyip onu spor müsabakalarında da karşımıza çıkarabilir. Bu arada belki Aleyna ve kardeşi için bu denli sert konuşmamdan rahatsız olanlar olabilir. Belki aile üzerinde bir etkim olur da en azından kızları üzerinde bu kadar yetenek faşizmi uygulamalarına engel olabilirim diye düşünüyorum." dedi.

"GİZLİ SAPIKSINIZ!"

Tilki, kardeşi hakkında yazılanlara şu sözlerle tepki gösterdi: "Bana artık istediğiniz her yorumu yazabilirsiniz ama bazı gazetelerde kardeşim hakkında garip eleştiriler görüyorum. Ben 16 yaşımdayken beni kötü ruhunuza alet ettiniz sıra kardeşimde mi? Pislikler. Gizli sapıksınız, sübyancısınız siz. Sizin derdiniz bitmez. Bilmiyor muyuz? Belli ki çocukluğunda fena hırpalanmış, hıncını çocuktan çıkarıyor. Sevinç gözyaşları döken kedi yüzü. Ben de hırpalandım ama size benzemeyi seçmedim! Omurgasız değilim ben. İnandıklarımın her zaman arkasındayım."



