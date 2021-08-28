Son Dakika › Magazin › Aleyna Tilki kurnaz çıktı! Ünlü popçu bakın ne yaptı - Son Dakika Magazin

Aynes Gıda, 667 milyon lira muhammen bedel ile satışa çıkarıldı

Hakan Ural, programda Kürtçe şarkı çaldırarak Didem Arslan'a gönderme yaptı

Emre Akbaba, 2023'e kadar uzatılan sözleşmesine rağmen satış listesine koyuldu

Son Dakika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Metal altın potansiyelimiz yaklaşık 4 bin 500 tondur

Hadise , göğüs dekolteli fotoğrafını paylaştı, beğenenler kadar beğenmeyenler de oldu