Son Dakika Haberleri: Aleyna Tilki, Kuşadası'nda otel açılışında sahne aldı
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Aleyna Tilki, Kuşadası'nda otel açılışında sahne aldı

1 saat önce

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, bayramın üçüncü günü, yenilenen 5 yıldızlı bir otelin açılışında sahne alan şarkıcı Aleyna Tilki, hayranlarını coşturdu.

Aleyna Tilki, Kuşadası'nda otel açılışında sahne aldı, System.String[]
AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, bayramın üçüncü günü, yenilenen 5 yıldızlı bir otelin açılışında sahne alan şarkıcı Aleyna Tilki, hayranlarını coşturdu.
Kuşadası Kadınlar Denizi Plajı'nda 1964 yılında turizmci Ali Rıza Özbaş ve ailesi tarafından yatırılan ve geçen yıl birçok alanda faaliyet gösteren bir şiketler gurubu tarafından satın alınarak yenilenen denize sıfır, 5 yıldızlı otel, dün hizmete açıldı. Açılışta ünlü şarkıcı Aleyna Tilki sahne aldı. Genç şarkıcı denizden tekneyle gelerek, hayranlarının alkışları arasında sahneye çıktı. 'Sen Olsan Bari', 'Disiz Kuyu' ve 'Yanız Çiçek' gibi sevilen birçok parçasını seslendiren Aleyna Tilki, 2 saat sahnede kaldı. Haraketli şarkılarının bazılarını hayranları ile birlikte seslendiren Tilki, sahne performansıyla da dikkat çekti.
Yenilenen otelin kendine has mimarisi korunurken, su parkı 22 bant kaydırak, dalga havuzu, çocuk kaydırak ve havuzları ile hizmet veriyor.


- Aydın
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 05:11 Kaynak: DHA
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