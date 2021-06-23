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Aleyna Tilki: Lokal şarkıcı değilim - Son Dakika

Aleyna Tilki: Lokal şarkıcı değilim

23.06.2021 08:54
Aleyna Tilki: Lokal şarkıcı değilim, System.String[]

Eurovision'a gitmesi için ismi geçenlerden biri de Aleyna Tilki oldu.

Eurovision'a gitmesi için ismi geçenlerden biri de Aleyna Tilki oldu. "Retrograde" isimli İngilizce single çıkaran Tilki, Eurovision'la ilgili sorulara şu yanıtı verdi: "Ben Avrupa'da, Türkiye'yi Türkiye'nin lokal bir şarkıcısı olarak temsil etmek istemiyorum. Ben Türkiye'yi global bir şarkıcı olarak tüm dünyada şampiyonlar liginde temsil etmek istiyorum. Çünkü o ligdeki prodüktörlerle çalışmaya başladım."

8 YILDIR YOKUZ

Türkiye, 2013 yılında puanlama sistemindeki haksızlığı gerekçe göstererek Eurovision'dan çekilmişti. Sertab Erener ise 2003'te ülkemize ilk birinciliği getirmişti.

Aleyna Tilki: Lokal şarkıcı değilim

Türkiye'nin Eurovision geçmişi

Eurovision Şarkı Yarışması 65 yıldır yapılsa da Türkiye yarışmaya ilk kez 1975 yılında dahil oldu. Bu süre içerisinde kimler geldi kimler geçti hatırlatalım istedik. Liste öyle uzun ki sizler için kısa bir özet geçmeye çalıştık. İşte Türkiye'nin Eurovision tarihi.

1975, Semiha Yankı – Seninle Bir Dakika

Seninle Bir Dakika şarkısıyla Eurovision'un ilk Türkiye temsilcisi Semiha Yankı, Hollanda'nın kazandığı yarışmada 19. oldu.

1980, Ajda Pekkan - Petrol

1980 Eurovision Şarkı Yarışması, 19 Nisan'da Hollanda- Den Haag, Congresgebouw'da gerçekleşti. Türkiye'nin 15. Olduğu yarışmada İrlanda birincilik elde etti.

Aleyna Tilki: Lokal şarkıcı değilim

1988, Mazhar-Fuat-Özkan – Sufi

Yarışmanın birincisi İsviçre adına "Ne partez pas sans moi" ile yarışan Céline Dion oldu. Dion bu başarının ardından uluslararası şöhrete ulaştı. MFÖ ise 15. oldu.

1990, Kayahan – Gözlerinin Hapsindeyim

5 Mayıs 1990 günü yapılan 35. Eurovision Şarkı Yarışması'nda Kayahan 17. oldu. Yarışmada Kayahan'ın vokalistliğini Demet Sağıroğlu yaptı.

1997, Şebnem Paker - Dinle

Yarışmada Türkiye o güne kadar olan en iyi derecesi olan üçüncülüğünü Levent Çoker'in besteleyip Şebnem Paker'in seslendirdiği "Dinle" adlı parça ile kazandı.

2000, Pınar Ayhan - Yorgunum Anla

Türkiye ilk defa yarı İngilizce bir şarkıyla katıldı ve 10. oldu.

2003, Sertab Erener – Everyway That I Can

2003 yılında Türkiye'yi temsil eden ve Türkiye'ye ilk birinciliği getiren şarkı "Everyway That I Can" oldu.

Aleyna Tilki: Lokal şarkıcı değilim

2004, Athena - For Real

Athena hareketli şarkısı "For Real" ile 4. oldu.

2007, Kenan Doğulu – Shake It Up Şekerim

2007 yılında kırkı aşkın katılımcı ülke ile en kalabalık yıllarından birini yaşayan organizasyonda Türkiye'yi temsil eden ve ülkeye 4.'lük kazandıran şarkı Kenan Doğulu'nun "Shake It Up Şekerim"i oldu.

2008, Mor ve Ötesi – Deli

Yarışmaya "Deli" ile katılan rock müziğin iddialı grubu Mor ve Ötesi yarışmada 7. oldu.

2009, Hadise – Düm Tek Tek

Favoriler arasında gösterilen Hadise yarışmada 4. oldu.

Aleyna Tilki: Lokal şarkıcı değilim

2010, maNga - We Could Be The Same

Sertab Erener'in ardından en iyi dereceyi alan grup 2. oldu.

2012, Can Bonomo – Love Me Back

Türkiye'nin son kez katıldığı Eurovision Şarkı Yarışması'nda Can Bonomo 'Love Me Back' adlı şarkıyla 112 puan alarak 7'nci oldu.

Aleyna Tilki: Lokal şarkıcı değilim
Aleyna Tilki: Lokal şarkıcı değilim

Aleyna Tilki, Eurovision, Türkiye, Şarkı, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Aleyna Tilki: Lokal şarkıcı değilim - Son Dakika Magazin


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