Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel koronavirüse yakalandı

Son dönemlerin olay kadını Havva Öztel de dünyayı saran koronavirüsten nasibini aldı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle sık konuşulur hale gelen Öztel, hastalığa yakalanmasının ardından karantinaya girdi.

YATAKTAN POZUNU PAYLAŞTI

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel geçtiğimiz günlerde önce Karadeniz turu yapmış ardından da Marmaris'e geçmişti. Yaptığı paylaşımlarla kızını gölgede bırakan Havva Öztel yataktan bir pozunu paylaştı ve korona olduğunu söyledi.

"SAYILI GÜN ÇABUK GEÇER"

Aleyna Tilki'nin annesi paylaşımında "Hayat eve sığdı. Bugün 8. günüm iyiyim iyi. Sayılı gün çabuk geçer" dedi.