Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, fiziğiyle gençlere adeta taş çıkarttı

Son dönemin en başarılı isimlerinden olan Aleyna Tilki kadar annesi Havva Öztel de yaptığı paylaşımlarla oldukça konuşuluyor.
Geçtiğimiz haftalarda küçük kızı Ayça Tilki ile tatile giden Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, İstanbul'a döndü. Öztel, yaptığı son paylaşımıyla adından söz ettirdi.
Mini bir elbise tercih eden Öztel, Kalamış'ta güzel havanın tadını çıkardı. Daha önce de bikinili pozlarıyla gündem olan Öztel, fiziğiyle gençlere adeta taş çıkarttı.
İşte Havva Öztel'in pozları;
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