Aleyna Tilki'nin annesinden dikkat çeken sözler: Ben kimsenin kadını olmadım

21 yaşındaki Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem oluyor. Instagram hesabını aktif olarak kullanan Öztel, son olarak peş peşe mini şortlu fotoğraflarını paylaştı.
42 yaşındaki Öztel'in pozlarından çok yazdığı not dikkat çekti. Eşinden boşanan 2 çocuk annesi Havva Öztel, paylaşımına "Sıkıldım oyuncağıma, oyun olmaktan. Annem bana, sen kadın değilsin. Doğurmuş kızsın derdi. Evet anne, kimsenin kadını olamadım. Ben hala senin kızınım, bir de babamın" notunu ekledi.
Havva Öztel'in pozları kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.
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