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Aleyna Tilki'nin annesinden dikkat çeken sözler: Ben kimsenin kadını olmadım - Son Dakika

Aleyna Tilki'nin annesinden dikkat çeken sözler: Ben kimsenin kadını olmadım

09.08.2021 16:24

Şarkıcı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, sosyal medya hesabından mini şortlu pozlarını takipçileriyle paylaştı. Öztel'in paylaşımının altına "Evet anne, kimsenin kadını olamadım. Ben hala senin kızınım, bir de babamın" yazması dikkat çekti.

21 yaşındaki Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem oluyor. Instagram hesabını aktif olarak kullanan Öztel, son olarak peş peşe mini şortlu fotoğraflarını paylaştı.

"BEN KİMSENİN KADINI OLMADIM"

42 yaşındaki Öztel'in pozlarından çok yazdığı not dikkat çekti. Eşinden boşanan 2 çocuk annesi Havva Öztel, paylaşımına "Sıkıldım oyuncağıma, oyun olmaktan. Annem bana, sen kadın değilsin. Doğurmuş kızsın derdi. Evet anne, kimsenin kadını olamadım. Ben hala senin kızınım, bir de babamın" notunu ekledi.

Havva Öztel'in pozları kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

İşte Havva Öztel'in pozları...

Mini şortlu pozlarını paylaşan Aleyna Tilki'nin annesinden dikkat çeken sözler: Ben kimsenin kadını olmadım
Mini şortlu pozlarını paylaşan Aleyna Tilki'nin annesinden dikkat çeken sözler: Ben kimsenin kadını olmadım
Mini şortlu pozlarını paylaşan Aleyna Tilki'nin annesinden dikkat çeken sözler: Ben kimsenin kadını olmadım
Mini şortlu pozlarını paylaşan Aleyna Tilki'nin annesinden dikkat çeken sözler: Ben kimsenin kadını olmadım
Aleyna Tilki'nin annesinden dikkat çeken sözler: Ben kimsenin kadını olmadım

Aleyna Tilki, Havva Öztel, Instagram, Medya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Aleyna Tilki'nin annesinden dikkat çeken sözler: Ben kimsenin kadını olmadım - Son Dakika Magazin


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