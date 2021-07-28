Aleyna Tilki'nin 'Ayın 28'inde evleniyorum' paylaşımının nedeni ortaya çıktı

Paylaştığı pozlar ve şarkılarıyla her daim adından söz ettiren Aleyna Tilki, son gönderisiyle yine gündeme oturdu.

DAVETİYE PAYLAŞMIŞTI

Yeni şarkısı Sır'ı çıkartacağı gün için geri sayımı başlatan Aleyna, nikah memurunun köpek, şahidin ise kedi olduğu ilginç bir davetiye yayınlamıştı.

"AYIN 28'İNDE EVLENİYORUM"

Aleyna Tilki, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Ayın 28'inde evleniyorum. 30'unda da klibimiz çıkacak. Bu da davetiyem. (28'inde düğünümü Instagram'dan canlı izleyebilirsiniz.)" demişti.

ROBOTLA EVLENİYOR

Tilki, son paylaşımıyla önceki gün yaptığı "Evleniyorum" çıkışının nedenini açık etti. Tilki'nin ayın 30'unda yayınlayacağı Sır şarkısı için böyle bir yola başvurduğu ortaya çıktı. Klipten yayınlanan ilk gösterimde bir robotla evlendiği görülüyor.