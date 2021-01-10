Aleyna Tilki'nin kelepçeli pozu sosyal medyayı salladı - Son Dakika

Aleyna Tilki'nin kelepçeli pozu sosyal medyayı salladı

10.01.2021 22:04
Aleyna Tilki'nin kelepçeli pozu sosyal medyayı salladı, System.String[]

Acun Ilıcalı'nın kurduğu eğlence platformu Exxen'de yayınlanan 'İşte Bu Benim Masalım'da rol alan genç şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından paylaştığı kelepçeli pozuyla dikkat çekti.

'İşte Bu Benim Masalım' dizisinde Cemal Can Canseven ile başrolleri paylaşan Aleyna Tilki son paylaşımıyla olay oldu.

KISA SÜREDE BİNLERCE BEĞENİ GELDİ

Dizi setinden kelepçeli bir paylaşım yapan Aleyna Tilki sosyal medyada konuşulan isimlerden birisi oldu. Aleyna Tilki'nin paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum yağdı.

ANNESİ DE YORUM YAPTI

Tilki'nin paylaşımına anne Havva Öztel ise "Ay rolde bile kötü içim gitti kızım ağlarım ki ben" yorumunu yaptı.

İşte Aleyna Tilki'nin kelepçeli pozları;

Aleyna Tilki'nin kelepçeli pozu sosyal medyayı salladı
Aleyna Tilki'nin kelepçeli pozu sosyal medyayı salladı
Aleyna Tilki'nin kelepçeli pozu sosyal medyayı salladı
Aleyna Tilki'nin kelepçeli pozu sosyal medyayı salladı

Cemal Can Canseven, Aleyna Tilki, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Aleyna Tilki'nin kelepçeli pozu sosyal medyayı salladı - Son Dakika Magazin


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