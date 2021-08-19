Aleyna Tilki'nin Messi hakında yaptığı yorum, futbolseverlerin dikkatini çekti. Şarkıcı Tilki'nin bazı yorumculardan daha iyi yorum yaptığı şeklinde espriler yazıldı.
'En hayranlık duyduğunuz insanlar nasıl insanlar?' sorusuna Tilki, "Mesela Messi! Top oynarken frekansı çok yüksek ve asla hırsla oynamıyor. Oyun parkında oyun oynarmış gibi oynuyor ve onu izlerken ne kadar gerçek olduğunu hissediyoruz."
Son Dakika › Spor › Aleyna Tilki'nin Messi yorumu futbolseverlerin beğenisini topladı - Son Dakika Spor