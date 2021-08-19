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Aleyna Tilki'nin Messi yorumu futbolseverlerin beğenisini topladı - Son Dakika

Aleyna Tilki'nin Messi yorumu futbolseverlerin beğenisini topladı

19.08.2021 13:49

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, Lionel Messi'ye hayran olduğunu söyledi. 'En hayranlık duyduğunuz insanlar nasıl insanlar' sorusu yöneltilen Tilki, "Mesela Messi! Oyun parkında oyun oynarmış gibi oynuyor ve onu izlerken ne kadar gerçek olduğunu hissediyoruz" dedi. Bu cevabı futbolseverlerin beğenisini kazandı.

Aleyna Tilki'nin Messi hakında yaptığı yorum, futbolseverlerin dikkatini çekti. Şarkıcı Tilki'nin bazı yorumculardan daha iyi yorum yaptığı şeklinde espriler yazıldı.

"FRAKANSI ÇOK YÜKSEK"

'En hayranlık duyduğunuz insanlar nasıl insanlar?' sorusuna Tilki, "Mesela Messi! Top oynarken frekansı çok yüksek ve asla hırsla oynamıyor. Oyun parkında oyun oynarmış gibi oynuyor ve onu izlerken ne kadar gerçek olduğunu hissediyoruz."

Aleyna Tilki'nin başarılı Messi yorumu futbolseverleri mest etti
Aleyna Tilki'nin başarılı Messi yorumu futbolseverleri mest etti
Aleyna Tilki'nin başarılı Messi yorumu futbolseverleri mest etti
Aleyna Tilki'nin Messi yorumu futbolseverlerin beğenisini topladı

Aleyna Tilki, oyunlar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aleyna Tilki'nin Messi yorumu futbolseverlerin beğenisini topladı - Son Dakika Spor


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