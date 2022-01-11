ALEYNA TİLKİ'NİN SEVGİLİSİ UZİ'NİN KONSERİNE NARKOTİK BASKINI - Son Dakika

ŞARKICI Aleyna Tilki ile yaşadığı aşkla gündem olan rap şarkıcısı Uzi'nin Bostancı Gösteri Merkezi'ndeki konserini narkotik ekipleri bastı. Konseri dinlemeye gelen bir kişinin 'uyuşturucuya özendiriyor' ihbarı üzerine konsere giden ekipler, Uzi'nin bilgisine başvurdu. Şarkıcı hakkında herhangi bir adli işlem yapılmadığı öğrenildi.

Aleyna Tilki ile yaşadığı aşkla son günlerde sık sık gündem olan Uzi olarak bilinen rap şarkıcısı Utku Cihan Yalçınkaya, pazar gecesi Bostancı Gösteri Merkezi'nde konser verdi. Ünlü popçu Aleyna Tilki'nin de en önden izlediği konser sırasında uyuşturucu maddeden bahsettiği iddia edilen şarkıcıyı dinlemeye gelen bir hayranı polisi arayarak, şarkıcının uyuşturucu maddeye özendirdiği yönünde ihbarda bulundu. İhbarın ardından İstanbul Narkotik Şube ile Kadıköy İlçe Emniyet müdürlüklerine bağlı ekipler, konser alanına gitti. Konserin bitmesini bekleyen ekipler, konser sonrası kulisine giden Uzi'nin bilgisine başvurdu. Ekiplerin şarkıcıya herhangi bir adli işlem yapmadığı öğrenildi. Şarkıcı Uzi ise sosyal medya hesabından konser anlarına ait fotoğrafları paylaşarak 'Çıkan saçma sapan magazin haberlerine aldırış etmeyin, karalama çalışmaları' açıklamasında bulundu.