Aleyna Tilki oyun dünyasında dünya yıldızları ile karşılaştı

Şarkıcı Aleyna Tilki , mobil oyun dünyasındaki turnuvada dünya yıldızları ile karşılaştı. Tilki'nin tüm etaplarda topladığı puanlar ile turnuvayı 7'nci olarak tamamladığı belirtildi.

PUBG Mobile'ın kıtalararası turnuvası Global Extreme Challenge'te dünya yıldızları PUBG Mobile'da karşı karşıya geldi. Belçika'dan Kevin de Bruyne, Arjantin'den Paulo Dybala, Amerika'dan Ky Bowman gibi isimlerin kendi ülkelerine kaptanlık yaptığı turnuvada, Türkiye takımının kaptanı ise Aleyna Tilki oldu.

16 dünya yıldızının yarışında ilk etap Twitter üzerinden başladı. Yıldızların hayranları, belirlenen etiketi kullanarak attıkları her "tweet" ile desteklediği takıma puanları kazandırdı. Global Extreme Challenge'taki sıralamayı etkileyecek son etapta ise yıldızlar PUBG Mobile haritalarında karşı karşıya gelmek için cep telefonlarının başına geçtiler. 3 farklı haritada gerçekleşen etaplarda en çok puan toplanmaya çalışıldı. Sosyal medya ve PUBG Mobile maçlarında kazanılan puanların toplanmasıyla Global Extreme Challenge'ın "Dünya Şampiyonu" belirlendi. Aleyna Tilki hayranlarının sosyal medyadan yoğun destek verdiği şampiyonada, Aleyna Tilki'nin tüm etaplarda topladığı puanlar ile 7. olarak tamamladığı belirtildi.

- İstanbul