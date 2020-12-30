Aleyna Tilki, Reynmen ve Ece Seçkin yılbaşı gecesi oyun severlerle buluşacak - Son Dakika

Aleyna Tilki, Reynmen ve Ece Seçkin, yılbaşında evde olan oyun severlerle PUBG Mobile Yılbaşı Gecesi'nde bir araya gelecek. Canlı yayında gerçekleşecek buluşmada sanatçılar konserleriyle müzik ziyafeti yaşatacak.

PUBG Mobile, yılbaşı gecesinde Youtube canlı yayınıyla oyun severlere birçok etkinlik sunuyor. 'Gamer' influencerların konuk olup, yıldız sanatçıların performans sergileyeceği gecede oyun severler; konukların bilgi ve tahmin yarışmalarında eğlenceli anlar yaşayıp, Aleyna Tilki, Reynmen ve Ece Seçkin konserlerinde müziğe doyacak. Yayına katılanlar ise, dağıtılan binlerce hediye kodu ile sürpriz hediyeler kazanma fırsatı yakalayacak.

TAKIMLAR BİRBİRİYLE YARIŞACAK

Damla Uğurtürk'ün sunuculuğunda gerçekleşecek yayında, Mezarcı, Egoist Pati, Nisa, BloodRapper, Doch, Tugay Gök, Miranda ve Vural Üzül kendi aralarında kırmızı ve mavi olarak 4'er kişilik iki takıma ayrılıp, bilgi ve tahmin yarışmalarında birbirleriyle yarışacakları, yarışmaların ardından ise oyun severlerin heyecanla beklediği 1VS1 ve 4VS4 maçlarını yapacakları duyuruldu.

ORYANTAL DANSÇILAR DA GECEDE YER ALACAK

Canlı yayında, ZURNİSTANBUL orkestrası PUBG Mobile tema müziğini geleneksel Türk ezgileri ile yorumlarken, gece yarısında Türkiye'nin yılbaşı ile özdeşleşen eğlencesi, oryantal dansçılar oyun severler ile buluşacak.

PUBG Mobile gösteri maçında Unlost olarak tanınan Cantuğ Özsoy ve Aleyna Tilki, Reynmen ve Ece Seçkin'e karşı mücadele edecek.

Dans, müzik, eğlence ve adrenalinin bir arada olacağı gece, 31 Aralık saat 22.00'de PUBG Mobile YouTube sayfasından takip edilebilecek.