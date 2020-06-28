Aleyna Tilki rol aldığı reklam filminden kaç para kazandı

Aleyna Tilki, son günlerde rol aldığı dondurma reklamu ve reklamda seslendirdiği şarkı ile gündemde...



20 yaşındaki şarkıcı, "Klasik dünya listelerine girdik. İki kez girdik bu listeye. Güzel bir proje oldu. Ersay Üner abi ve Ozan Çolakoğlu abi birleşince çok iyi oluyor. Klibimizi ben yönetmek istedim, ama yönetmediğim iyi oldu. Çok eğlendim. Rengarenk bir reklam oldu. Benim oyun alanım gibi oldu. Reklamım bile dünya listelerde ülkemizi temsil etti. Bu zor süreçte hepimize moral oldu" dedi.



REKLAMDAN KAÇ PARA KAZANDI? Aleyna Tilki, reklam filmi için 1 milyon 500 bin TL aldığı iddialarına da cevap verdi.



"BAĞIŞ YAPMAYI ÇOK SEVİYORUM"



"Yazılan ücretten daha fazla aldım. Bağış yapıyorum, kardeşimin eğitimine ve kendi gelişimime harcıyorum. Bağış yapmayı çok seviyorum."