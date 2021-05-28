Uluslararası kariyerinden dolayı Los Angeles, Londra ve İstanbul arasında mekik dokuyan Aleyna Tilki, bir meyve suyu markası ile reklam anlaşması yaptı. Daha önce bir dondurma markasıyla anlaşarak 2 milyon TL kazanan genç şarkıcı, servetine servet katmaya devam ediyor.
Posta'da yer alan habere göre, içecek firması ile el sıkışan Aleyna Tilki, 6 aylık bir kampanya için 600 bin TL alacak. Tilki, markanın reklam müziğini ve video klibini ise kendi hazırlayacak. Tilki'ye klipte TikTok fenomenleri eşlik edecek.
Aleyna Tilki, kazandığı paralarla ailesinedestek olduğu ve Çengelköy'den 3 milyon TL değerinde ev alıp tapusunu da annesi Havva Öztel'in üzerine yaptığı öğrenildi.
Son Dakika › Magazin › Aleyna Tilki, servetine servet kattı! Yeni reklam anlaşması 600 bin TL'lik - Son Dakika Magazin