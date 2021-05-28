Aleyna Tilki, servetine servet kattı! Yeni reklam anlaşması 600 bin TL'lik

Uluslararası kariyerinden dolayı Los Angeles, Londra ve İstanbul arasında mekik dokuyan Aleyna Tilki, bir meyve suyu markası ile reklam anlaşması yaptı. Daha önce bir dondurma markasıyla anlaşarak 2 milyon TL kazanan genç şarkıcı, servetine servet katmaya devam ediyor.

6 AYLIK KAMPANYA İÇİN 600 BİN TL ALACAK

Posta'da yer alan habere göre, içecek firması ile el sıkışan Aleyna Tilki, 6 aylık bir kampanya için 600 bin TL alacak. Tilki, markanın reklam müziğini ve video klibini ise kendi hazırlayacak. Tilki'ye klipte TikTok fenomenleri eşlik edecek.

ANNESİNE 3 MİLYON TL'LİK EV ALDI

Aleyna Tilki, kazandığı paralarla ailesinedestek olduğu ve Çengelköy'den 3 milyon TL değerinde ev alıp tapusunu da annesi Havva Öztel'in üzerine yaptığı öğrenildi.