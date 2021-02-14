Aleyna Tilki "Sevgililer Günü'nde kendime hediye alırım" - Son Dakika

Aleyna Tilki "Sevgililer Günü'nde kendime hediye alırım"

14.02.2021 07:32
Aleyna Tilki

Önceki gün Nişantaşı'nda alışveriş yaparken görüntülenen Aleyna Tilki, muhabirlerin "Sevgililer Günü için mi hediye aldınız" sorusuna "Sevgililer Günü'nde kendime çok hediye alırım. Kendimi çok yemeğe çıkarırım" diye yanıt verdi.

Önceki gün Nişantaşı'nda alışveriş yaparken görüntülenen Aleyna Tilki, muhabirlerin "Sevgililer Günü için mi hediye aldınız" sorusuna "Sevgililer Günü'nde kendime çok hediye alırım. Kendimi çok yemeğe çıkarırım" diye yanıt verdi. Tilki, "O gün yalnız mı olacaksınız?" sorusuna ise "Ben ve ben olacağım" diye cevap verdi.

Bilim insanı yönümü görecekler

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki önceki gün Bebek'te bir kitapçı çıkışında görüntülendi.

Yakın zamanda kas spazmı geçiren ve bir süre dinlenen Tilki, iyileştiğini söyledi: "İngilizce şarkımın klibimini çekeceğiz. Tipik Aleyna Tilki klibi olacak ama bu sefer daha kaliteli. Dünyaya açılan bir proje olduğu için... Klipte bilim insanı yönümü de göstereceğiz. Şimdi bunu dediğim için benimle dalga geçecekler."

Genç şarkıcı, kendisini Nasrettin Hoca'ya benzetmesi hakkında ise "Tarzı bana benziyor. Ben de güldürüyorum ama fıkra değil de bizim jenerasyona göre hikayelerle. Hem de düşündürüyorum. Yeni nesil fıkralar benim tweetlerim" açıklamasını yaptı.

Çiçekçiye kitap aldı

Aleyna Tilki ayrıca kendisinden para isteyen çiçekçiyi ise geri çevirmedi. Şoförüne William Shakespeare'ın "Hamlet" kitabını aldırdı ve hediye etti. Çocuğun, "Abla, ben okuma yazma bilmiyorum. Bir dahaki sefere de okula yazdır" demesi karşısında Tilki, gülerek "Keşke herkes birbirine kitap alsa. Ne güzel olur" dedi.

KAS SPAZMI GEÇİRDİ

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, yoğun çalışma temposu yüzünden kas spazmı geçirmişti. Tilki, doktor muayenesine yürümek için yardımcısından destek aldı.

YÜRÜYEMEZ HALE GELDİM

Aleyna Tilki'nin Instagram'da paylaştığı "Doktora gidiyorum" mesajı, sevenlerini endişelendirmişti. Genç şarkıcı, aldığı mesajlar üzerine şu açıklamayı yapmıştı: "Dün sette kas spazmı geçirdim. Bütün vücudum kitlendi ve en sonunda yürüyemez hale geldim. Sanırım yanlış bir hareket yaptım ya da çok çalışmaktan dolayı vücudum kasıldı."

Aleyna Tilki Sevgililer Günü'nde kendime hediye alırım

Sevgililer Günü, Aleyna Tilki, İngilizce, Nişantaşı, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Aleyna Tilki 'Sevgililer Günü'nde kendime hediye alırım' - Son Dakika Magazin


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