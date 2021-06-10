Aleyna Tilki: Sevgilim biraz keko ve maço olabilir!

Yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen 21 yaşındaki Aleyna Tilki bilinmeyenlerini ve merak edilenlerini anlattı.

'Nasıl bir ilişki istersin' sorusunu cevaplayan Tilki yaptığı açıklamayla şaşırttı.

Genç şarkıcı biraz maço ve keko erkeklerden hoşlandığını söyledi: "Önceden beni tanıyor olması lazım... Ama ben onun ismini bilemeyeceğim. Çiçekler, hediyeler, ayıcıklar göndermeli, ben de merak uyandırmalı! Bir gün bir şekilde ismini öğreneceğim. İlk buluşmada tek olmak istemem. Arkadaş ortamında tanışıyormuşuz gibi olalım. Çok efendi, ağır, biraz keko, maço olsun. İşime ve iş saatlerime karışmasın. Özünde kekoluk olacak, öyle gözüküp hissettirmemek için elinden geleni yapacak."