Aleyna Tilki: Sokaktaki insanları sevin - Son Dakika

Aleyna Tilki: Sokaktaki insanları sevin

28.10.2020 07:32
Aleyna Tilki: Sokaktaki insanları sevin, System.String[]

Birkaç yıl önce Taksim'de sokakta şarkı söylerken çekilmiş görüntüleri ortaya çıkan Aleyna Tilki, sosyal medyada gündem olan o videoyla ilgili konuştu.

Birkaç yıl önce Taksim'de sokakta şarkı söylerken çekilmiş görüntüleri ortaya çıkan Aleyna Tilki, sosyal medyada gündem olan o videoyla ilgili konuştu. "15 yaşından daha küçüğüm orada. Sokak müzisyenlerine yardım etmek için şarkı söylüyordum. Çünkü çok kutsal bir şey yapıyorlar onlar. Sokakta çalışan kimseyi geri çevirmemek lazım. Sokaktaki insanları sevin" diyen genç şarkıcı, geçen yıl da Amerika'da bir sokak müzisyenine yardım ettiğini söyledi:

" Hollywood'da gitar çalan Asyalı bir çocuk gördüm. Gitarının sesi de, kendi sesi de çok az çıkıyordu. Yanına gittim, 'Ben şimdi şarkı söyleyeceğim, sen çalacaksın, toplanan parayla sana yeni gitar alacağız' dedim. Şarkıya başladım, bayağı bir insan birikti. Gitar parası çıktı."

Aleyna Tilki: Sokaktaki insanları sevin

Aleyna Tilki, Taksim, Şarkı, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Aleyna Tilki: Sokaktaki insanları sevin - Son Dakika Magazin

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