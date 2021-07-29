Aleyna Tilki, Türkiye'deki yangınlar nedeniyle 'Sır' şarkısının klibini erteledi

Ülkemizin birçok ilinde sürmekte olan orman yangınlarını söndürme çalışmaları devam ederken bu gece 12'den sonra 'Sır' şarkısı yayınlanacak olan Aleyna Tilki'den açıklama geldi. Türkiye yangınlarla boğuşurken ülkenin gündemini klibiyle meşgul etmek istemediğini söyleyen genç şarkıcı, yarın yayınlanacak olan klibinin tarihini gelecek bir zamana ertelediğini dile getirdi.

"SIR" ŞARKISI DİJİTAL PLATFORMLARDA YAYINLANACAK

Aleyna Tilki'nin hayranları tarafından merakla beklenen 'Sır' şarkısı, dijital platformlara 72 saat önceden haber verilme gerekliliği nedeniyle yine saat 12'den sonra yayınlanacak. Şarkının klibinin ise yarın yerine gelecek bir tarihe ertelendiği belirtildi.

"ŞARKIMIN ÇIKIŞINI ERTELEMEYİ RİCA ETTİM"

Instagram hesabından açıklama yapan Aleyna Tilki şunları ifade etti:

"Bu gece 12'den sonra şarkım, yarın da klibim çıkacaktı. Ancak ülkece yaşadığımız derin üzüntüyü ben de sizlerle yaşadığım için şarkımın çıkışını ertelemeyi rica ettim.

"GÜNDEMİ KLİBİMLE MEŞGUL ETMEK İSTEMİYORUM"

Ancak dijital müzik platformlarında şarkının çıkışının ertelenmesi için 72 saat önceden haber verilmesi gerekiyormuş. Bu yüzden şarkı çıkışı ertelenemiyor. Ama en azından YouTube'da olacağı için klibimi erteleyebileceğimi söylediler.

Gündemi klibimle meşgul etmek istemiyorum daha sonra yayınlayacağız. İnsanlarımıza, hayvanlarımıza ve ülkemize bol bol dua edelim. Çok geçmiş olsun"