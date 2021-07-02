Aleyna Tilki ve sosyal medya fenomenlerinin yer aldığı reklam filmi yayında - Son Dakika

Aleyna Tilki'nin, ünlü TikTok fenomenleriyle birlikte yer aldığı DİMES reklam filmi yayına girdi. Bir sanatçı ve fenomenlerin ilk kez bir araya getirildiği belirtilen reklam filminde, TikToker takımı Tilki'yi kendi takımlarını seçmeye ikna etmeye çalışıyor.

Aleyna Tilki, DİMES'in yeni reklam filminde TikTok fenomenleriyle birlikte rol aldı. Bir sanatçı ve TikTok fenomenleri, ilk kez bir reklamda birlikte kamera karşısına geçti. Aleyna Tilki'li reklam, 6 aylık bir çalışmanın sonucu olarak yayınlandı. 7,6 milyon takipçiye sahip mavi tikli ünlü fenomen Cemre Solmaz ve "Smoothie ile Enerji Kat" takımı, 5,2 milyon takipçiye sahip mavi tikli ünlü fenomen Buse Korkmaz ve "Milkshake ile Ortamı Salla" takımıyla karşı karşıya geliyor. İki TikToker takımı, Aleyna Tilki'nin kendi takımlarını seçmesi için yarışıyor. Reklamda oynayan 8 ünlü sosyal medya fenomeninin toplam takipçi sayısı yaklaşık 30 milyona ulaşıyor. Tilki ise bu reklam filmiyle, yeni bir rekora koşmayı hedefliyor.

İlk olarak TikTok'ta yayına giren reklam filmi, yaz boyunca TV'de ve tüm dijital platformlarda da yayında olacak.

"HAZIRLANAN KLİP YAZIN HABERCİSİ OLACAK"

Aleyna Tilki, "Benim de çok sevdiğim, Türkiye'nin önemli markası DİMES ve TikTok'un çok sevilen isimleriyle çalışmak çok zevkli. Kapışma muhteşem ilerliyor, bir takım beni ortamı sallayan Milkshake'e, diğer takım da enerji veren Smoothie'ye ikna etmeye kararlı. Ben iki ürüne de bayılıyorum hangi takımını seçeceğim, ben de şaşırdım! Hazırladığımız video klip ise, yazın habercisi olacak!" dedi.

SMOOTHIE VE MILKSHAKE YARIŞIYOR

Smoothie Enerji Kat takımı adına Cemre Solmaz, "DİMES TikTok'u TV'ye taşıyan ilk marka. TikTok'u ve bizleri çok iyi anlıyor. Yaşadığımız her ana enerji katıyoruz, biz kazanacağız! Ekibimiz ve takipçilerimizle Aleyna'yı Smothie'yi seçmeye biz ikna edeceğiz" diye konuştu. Milkshake ile Ortamı Salla takımı adına Buse Korkmaz ise, "DİMES ile ve Aleyna Tilki ile çalışmak çok eğlenceli. Girdiğimiz her ortamı sallıyoruz, biz kazanacağız! Ekibimiz ve takipçilerimizle Aleyna'yı Mikshake'i seçmeye biz ikna edeceğiz" dedi.