Aleyna Tilki'ye büyük şok! - Son Dakika
Son Dakika Magazin Aleyna Tilki'ye büyük şok! - Son Dakika Magazin

Aleyna Tilki'ye büyük şok!

6 saat önce

Şarkıcı Aleyna Tilki 9 Ocak 2020 günü İtalya'ya gitmek için geldiği İstanbul Havalimanı'nda aynı uçağa binmek için bekleyen Ünal A. ile tartışmıştı.

Aleyna Tilki'ye büyük şok!, System.String[]

Şarkıcı Aleyna Tilki 9 Ocak 2020 günü İtalya'ya gitmek için geldiği İstanbul Havalimanı'nda aynı uçağa binmek için bekleyen Ünal A. ile tartışmıştı. Tilki, A.'nın şikayetçi olacağını söylemesi üzerine polis çağırması gerektiğini belirten güvenlik görevlisi Neslihan Ö. ile de tartışmıştı. Olayın ardından ifadesinin alınması için havalimanı içindeki polis merkezine götürülen Tilki, ifade verdikten sonra uçağa binmemiş ve evine geri dönmüştü. Daha sonra sosyal medya üzerinden yazılı bir açıklama yapan şarkıcı, isim vermeden Ünal A.'nın üzerine yürüdüğünü, şiddet görmekten korktuğu için kendisini koruduğunu söyledi.


Yaşanan olay sonrası şarkıcıdan şikayetçi olan Ünal A. ifadesinde bavulunu X-Ray cihazına koymak için sıra beklediği sırada Aleyna Tilki'nin sırayı beklemeden önüne geçip bavulunu cihaza koyduğu için uyardığını söyledi. Uyarısı sonrası Tilki'nin kendisine dönerek küfür ettiğini ve "Seni buradan aldırırım" diye tehdit ettiğini belirten A., Tilki'den şikayetçi oldu. Tilki, A.'nın polis çağırılmasını istemesine rağmen olay yerinden uzaklaşmaya çalıştığı iddia edildi.


Güvenlik görevlisi Neslihan Ö. de, Tilki'yi durdurmaya çalıştı. Neslihan Ö. de hakaret ettiği için şarkıcıdan şikayetçi oldu.Alınan ifadeler sonrası Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı Aleyna Tilki hakkında, "tehdit" ve "hakaret" suçlarından soruşturma başlattı. Soruşturmaya konu suçların Uzlaştırma Bürosu'nun yetki alanına girmesi sebebiyle uzlaşmak isteyip istemediği sorulan Tilki, taraflarla uzlaşmak istediğini söyledi.

Aleyna Tilki, İstanbul, İtalya, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 09:27 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Çantasını çaldıkları mağdurla fotoğraf çektirince yakalandılar
Reçete ile eczaneye ilaç almaya giden baba, oğlunun 7 aydır hastanede yatıyor göründüğünü öğrenince şoke oldu Cinayet işlemeyi reddeden kişiye sütyen giydiren "Döner Kardeşler" adlı suç örgütüne yönelik dava başlıyor İmamoğlu'ndan Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergahından arsa aldığı haberlerine ilk yorum: Umrumda değil

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2020 16:03:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Aleyna Tilki'ye büyük şok! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]