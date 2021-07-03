Aleyna Tilki'ye Eurovision yanıtı

Begüm Polat, önceki akşam Sortie'deki Kaşıbeyaz Kebap'taydı. Polat, "Eurovison'da Türkiye'yi lokal bir şarkıcı olarak temsil etmek istemiyorum" çıkışında bulunan Aleyna Tilki'ye, şu sözlerle gönderme yaptı: "Eurovision'u yerel buluyorlarmış, nasip olursa ben ülkemi ileride orada temsil etmek isterim. Çünkü ben globalliğe yerellikten oynamak isterim. Dünya starlarını taklit ederek dünya starı olunmaz. Sen ülkendeki temalarla, özünle globale çıkarsan star olursun."