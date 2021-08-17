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Aleyna Tilki, yeni şarkısına klip çekmek için Kız Kulesi'nin çatısına çıktı - Son Dakika

Aleyna Tilki, yeni şarkısına klip çekmek için Kız Kulesi'nin çatısına çıktı

17.08.2021 08:42

Her yaptığıyla konuşulan Aleyna Tilki, yeni şarkısı Sır'ın klip çekimi için İstanbul'un simgesi olan Kız Kulesi'ne çıktı. Her anını takipçileriyle paylaşan Tilki, Kız Kulesi'ni çatısına çıktığı anların görüntüsünü de paylaştı.

Şarkıcılık ve oyunculuğu aynı anda yürüyen Aleyna Tilki, Türkiye'yi etkisi altına alan orman yangınlarından dolayı yeni şarkısı Sır'ın klibinin yayın tarihi ertelemişti. 20 Ağustos'ta klibinin yayınlanacağını açıklayan Tilki, çekimlerden kareleri de Instagram hesabından paylaştı.

KIZ KULESİ'NİN ÇATISINA ÇIKTI

Yeni şarkısının heyecanını yaşayan Aleyna Tilki, 2,7 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından İstanbul'un tarihi yapılarından olan Kız Kulesi'nde çekilen klibinin kamera arkası görüntülerini paylaştı. Çekimler için Kız Kulesi'nin çatısına çıkan genç şarkıcıya çekim ekibinden görevliler yardımcı oldu.

"KARİYERİMİN EN DEĞERLİ İŞLERİNDEN BİRİ OLDU"

Aleyna Tilki, Instagram hesabından yaptığı paylaşıma da "Büyük tarihi değerimiz Kız Kulesi'nin çatısında, dünyaca ünlü prodüktör Diplo ile yaptığım Türkçe bir şarkıya klip çektik. Klip 20 Ağustos Cuma günü yani üç gün sonra yayında olacak. Kariyerimin en değerli işlerinden birisi Sır. Kalbimi açtım, koydum ortaya ve sonra bir baktım her istediğim olmuş. Çok şükür çok teşekkür emeği geçen herkese" notunu ekledi.

Aleyna Tilki, yeni şarkısının klibi için Kız Kulesi'nin çatısına çıktı

YANGINDA VEFAT EDEN ŞAHİN AKDEMİR İÇİN ORMAN YAPTIRACAK

Türkiye'nin pek çok il ve ilçesinde çıkan yangınlara kayıtsız kalmayan Aleyna Tilki, bir süredir merakla beklenen Sır şarkısının klibinin yayın tarihini ertelemişti. Tilki, yangın söndürme ekibine yardımcı olurken yaşamını yitiren Şahin Akdemir için de Hatıra Ormanı yaptıracağını açıklamıştı.

Aleyna Tilki, yeni şarkısının klibi için Kız Kulesi'nin çatısına çıktı
Aleyna Tilki, yeni şarkısının klibi için Kız Kulesi'nin çatısına çıktı

Aleyna Tilki, yeni şarkısına klip çekmek için Kız Kulesi'nin çatısına çıktı
Aleyna Tilki, Türkiye'deki yangınlar nedeniyle 'Sır' şarkısının klibini erteledi

Aleyna Tilki, Kız Kulesi, İstanbul, Türkiye, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Aleyna Tilki, yeni şarkısına klip çekmek için Kız Kulesi'nin çatısına çıktı - Son Dakika Magazin


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