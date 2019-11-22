Aleyna Tilki'yi kızdıran soru
6 saat önce
Yırtık çoraplarıyla dikkat çeken şarkıcı, "Sevgiliniz Kadir Güneş bu gece size eşlik edecek mi?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Bunu sormak çok hoş değil. Şu an anlaştığım yapım şirketinin heyecanını yaşıyorum.
Yırtık çoraplarıyla dikkat çeken şarkıcı, "Sevgiliniz Kadir Güneş bu gece size eşlik edecek mi?" sorusuna şöyle yanıt verdi:
"Bunu sormak çok hoş değil. Şu an anlaştığım yapım şirketinin heyecanını yaşıyorum. Çok önemli bir anlaşma yaptık."
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 08:47
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