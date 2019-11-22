Son Dakika Haberleri: Aleyna Tilki'yi kızdıran soru
Son Dakika Magazin Aleyna Tilki'yi kızdıran soru - Son Dakika Magazin

Aleyna Tilki'yi kızdıran soru

6 saat önce

Yırtık çoraplarıyla dikkat çeken şarkıcı, "Sevgiliniz Kadir Güneş bu gece size eşlik edecek mi?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Bunu sormak çok hoş değil. Şu an anlaştığım yapım şirketinin heyecanını yaşıyorum.

Aleyna Tilki'yi kızdıran soru, System.String[]

Yırtık çoraplarıyla dikkat çeken şarkıcı, "Sevgiliniz Kadir Güneş bu gece size eşlik edecek mi?" sorusuna şöyle yanıt verdi:


"Bunu sormak çok hoş değil. Şu an anlaştığım yapım şirketinin heyecanını yaşıyorum. Çok önemli bir anlaşma yaptık."

Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 08:47 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Murat Dalkılıç'tan Hande Erçel'in cinsel istismar sahnesiyle ilgili ilginç yorum: Diziyi izledim ama o sahneyi görmedim
Defne Samyeli'nin erkek kardeşiyle paylaşımına beğeni yağdı Şeyma Subaşı iflas mı ediyor? Hacze giden avukat paylaştı Ünlü şef Somer Sivrioğlu, yarışmacılardan Batuhan ve Suna'ya torpil uyguladıkları iddiasına sert çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2019 15:21:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aleyna Tilki'yi kızdıran soru
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]