Aleyna Tilki'yi kızdıran soru

Yırtık çoraplarıyla dikkat çeken şarkıcı, "Sevgiliniz Kadir Güneş bu gece size eşlik edecek mi?" sorusuna şöyle yanıt verdi:



"Bunu sormak çok hoş değil. Şu an anlaştığım yapım şirketinin heyecanını yaşıyorum. Çok önemli bir anlaşma yaptık."