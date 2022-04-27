Aleyna'yı ölüme sürükleyen sanığa müebbet hapis (2) - Son Dakika

'KARAR İSTİNAFA GİDECEK'

Iğdır Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Aydanur Ağayar, karar sonrası adliye önünde açıklama yaptı. Aleyna Ağgül davasının 3'üncü duruşmasında karar aşamasına gelindiğini belirten Ağayar, "Biz bu davada masumiyet karinesini ihlal etmeden özenli bir çalışma yürüttük. Mahkeme heyeti, başkan ve üyelerin dikkatli ve özenli dosyayı incelemesi, bizlerin takibi, avukatlarımızın savunmaları ve beyanlar hepsi göz önüne bulundurulduğunda, en başından beri demiştik; 43 yaşındaki bir kişinin 18 yaşındaki genç bir kızla hiçbir şekilde bir ilişkisi olamaz. Bu bir cürretsizliktir. Halkımız, bütün hemşehrilerimiz davayı bizimle birlikte takip ettiler. Sanık Gökhan Argın, cebir ve tehdit kullanarak intihara yönlendirme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 'Kasten yaralama'dan 4 ay, 'şantaj'dan 2 yıl 10 ay ceza aldı. Karar istinafa gidecektir" dedi.