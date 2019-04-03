Alf ile Yapılan Aramada, Araçlarda 15 Kilo Esrar Ele Geçirildi

KAHRAMANMARAŞ'IN Pazarcık ilçesinde uyuşturucu alışverişi gerçekleştirmek isteyen 3 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

KAHRAMANMARAŞ'IN Pazarcık ilçesinde uyuşturucu alışverişi gerçekleştirmek isteyen 3 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Operasyonda 15 kilogram esrar ele geçirildi.



Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Pazarcık ilçesinde uyuşturucu satışı yapılacağı bilgisine ulaştı. Hemen harekete geçen narkotik timleri, satış işleminin, Diyarbakır ve Adıyaman'dan gelecek olan 2 otomobildeki şüpheliler arasında, ilçe girişinde gerçekleşeceğini tespit etti. İlçe girişinde tertibat alan polis, belirlenen noktaya gelen 2 otomobilden inen 3 kişinin valiz ve çanta değişimi yaptığı sırada operasyonu başlattı. Şüpheliler Musa Ç.(27), Hayrettin A. (24) ve Mahmut Ç. (27) suçüstü yakalanarak, gözaltına alındı.



Narkotik köpeği Alf'in katılımıyla yapılan aramada 2 araçta 15 kilo 150 gram esrar ve 80 bin TL ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyette sorguya alındı. - Pazacrıkkahramanmaraş

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