KOCAELİ'de, polisin operasyonu ile 139 kilo 350 gram eroin ele geçirilirken, gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri önceki gün TEM yolunda durdurduğu kamyonette arama yaptı. Narkotik köpeği 'Alfa'nın tepki vermesi üzerine aracın tavan kaplaması söküldü. Aracın tavanına konulan paketler halinde 139 kilo 350 gram eroin ele geçirildi. Polis, 4 kişiyi gözaltına aldı. Emniyet müdürlüğünde işlemleri tamamlanan 4 kişi bu sabah Körfez Adliyesi'ne sevk edildi.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › 139 KİLO EROİNLE YAKALANAN 4 KİŞİ ADLİYEDE - Son Dakika