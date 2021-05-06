139 KİLO EROİNLE YAKALANAN 4 KİŞİ ADLİYEDE - Son Dakika

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri önceki gün TEM yolunda durdurduğu kamyonette arama yaptı. Narkotik köpeği 'Alfa'nın tepki vermesi üzerine aracın tavan kaplaması söküldü. Aracın tavanına konulan paketler halinde 139 kilo 350 gram eroin ele geçirildi. Polis, 4 kişiyi gözaltına aldı. Emniyet müdürlüğünde işlemleri tamamlanan 4 kişi bu sabah Körfez Adliyesi'ne sevk edildi.

KOCAELİ'de, polisin operasyonu ile 139 kilo 350 gram eroin ele geçirilirken, gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi.

Savaş gemileri Jersey adasına gidiyor! İngiltere ile Fransa arasında balıkçılık gerilimi yaşanıyor

İzmirli kasap kilosu 10 bin liradan et satıyor, müşteriler araba takası teklif ediyor

Songül Karlı estetiksiz halini paylaştı: Ben hep güzeldim

Başkan Çebi'den Sergen Yalçın açıklaması: Herkesin çalışabileceği bir hoca değil