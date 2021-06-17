Üye Girişi
Alfa Romeo, 111'inci yaşını kutluyor - Son Dakika

Alfa Romeo, 111'inci yaşını kutluyor

17.06.2021 11:00
Alfa Romeo, 111'inci yaşını kutluyor, System.String[]

Alfa Romeo, 111'inci yaşını Arese'deki Alfa Romeo Müzesi'nde kutlayacak.

Alfa Romeo, 111'inci yaşını Arese'deki Alfa Romeo Müzesi'nde kutlayacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 24- 27 Haziran'da kutlamalarda markanın yıl dönümünü daha özel kılmak için, süper spor otomobil Giulia GTA/GTAm'ın da ilk teslimatları gerçekleştirilecek.

Alfa Romeo, 1910 yılında Milano'da Anonima Lombarda Fabbrica Automobili (A.L.F.A.) adıyla kuruldu, 1918 yılında ise mühendis ve girişimci Nicola Romeo tarafından satın alınarak Alfa Romeo ismiyle yolculuğuna devam etti.

Otomotiv tarihinde önemli bir rol oynayan marka, bu yıl 111 yaşına giriyor. Alfa Romeo'nun 111 yıllık yolculuğu İtalya'nın Arese kentindeki Museo Storico Alfa Romeo'da; markanın tutkunlarını güzellik ve performanslarıyla beğeni toplamış otomobillerle buluşturuyor.

Alfa Romeo Müzesi'nde düzenlenecek olan 4 günlük etkinlik, 24 Haziran Perşembe günü güncel veya klasik Alfa Romeo sahiplerinin otomobilleriyle müze içindeki piste çıkacağı geleneksel geçit töreniyle başlayacak.

Etkinlik zincirinin teması ise; İtalyan markanın otomobilleriyle özdeşleşen ve Alfa Romeo DNA'sının bir parçası olan Alfa kırmızısı olacak.

Kutlamalar kapsamında kırmızı maskeler dağıtılacak ve Alfa Romeo hayranları etkinliğe kırmızı giyinerek katılacak. Etkinliklerin ilk gününde; Alfa Romeo'nun 540 HP gücündeki markanın tasarım ve sportifliği birleştiren modelleri Giulia GTA ve GTAm sahipleri için unutamayacakları özel bir gün olacak.

500 adetle sınırlı bu olağanüstü otomobillerin ilk teslimatları da Arese'de gerçekleşecek. Bu özel deneyimde müşterilere markanın, tasarım ve mühendislik başkanları eşlik edecek ve onlara benzersiz bir projenin detaylarını piste çıkmadan hemen önce anlatacak.

Müze ayrıca Formula 1 hayranları için, Avusturya GP'sinin antrenman seansları, sıralama turları ve yarışı büyük ekranda canlı yayınlayacak.

4 gün boyunca Alfa Romeo Racing Orlen yarış otomobili müzede sergilenecek ve ziyaretçiler, 25 Haziran Cuma günü sanal bir turda padok ve garajın sırlarını keşfetmek için Spielberg pistine konuk olacak.

Ayrıca pilotları Kimi Raikkönen ve Antonio Giovinazzi ile gerçekleşecek online sohbete de katılabilecekler.

Etkinliğin son iki gününde ise markanın tarihiyle ilgili kapsamlı sunumlar gerçekleştirilecek.

Bunlardan ilki, ilk A.L.F.A. zaferinin yıldönümünü ele alacak (Modena, 1911, Regularity Race). İkincisi, 2011 yılında Centro Stile Alfa Romeo tarafından tasarlanan prototip süper otomobil olan Concept 4C'nin özelliklerini ayrıntılı bir şekilde markanın hayranlarına aktaracak.

Sunumların sonunda ise 4C sahipleri pistte otomobilleriyle geçit töreni yapmaya davet edilecek. Müzede ayrıca markanın geçmişinde önemli bir yere sahip olan Sea Horses sergisi; motorlarının, yelken, yarış, taşımacılık, denizcilik ve balıkçı teknelerine kadar geniş bir alandaki kullanımı dahil Alfa Romeo tarihinin daha az bilinen bir bölümünü de ele alınacak ve katılımcılara aktarılacak.

Alfa Romeo, 111'inci yaşını kutluyor

Alfa Romeo, Otomobil, Haziran, Müze, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Alfa Romeo, 111'inci yaşını kutluyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kanal İstanbul videosu olay oldu! Türkiye-Galler maçı öncesi TRT'de yayınlanan video İBB Sözcüsü Ongun'un tepkisini çekti 11:35 Kanal İstanbul videosu olay oldu! Türkiye-Galler maçı öncesi TRT'de yayınlanan video İBB Sözcüsü Ongun'un tepkisini çekti Ayrılıkta perde arkası! Merve Dizdar ile Gürhan Altundaşar aslında 1 hafta önce resmen boşanmış 11:27 Ayrılıkta perde arkası! Merve Dizdar ile Gürhan Altundaşar aslında 1 hafta önce resmen boşanmış Görenler hem şaşırıyor hem de hayran kalıyor! Ağaçta oluşan desen koruma altına alındı 11:23 Görenler hem şaşırıyor hem de hayran kalıyor! Ağaçta oluşan desen koruma altına alındı
Bilim Kurulu Üyesi İlhan: Pazar günü uygulanan kısıtlamanın kalkması için vaka sayılarının biraz daha oturması gerek 11:09 Bilim Kurulu Üyesi İlhan: Pazar günü uygulanan kısıtlamanın kalkması için vaka sayılarının biraz daha oturması gerek Banu Alkan'ın gençlik yıllarında çekilen bikinili fotoğrafı sosyal medyayı salladı 11:00 Banu Alkan'ın gençlik yıllarında çekilen bikinili fotoğrafı sosyal medyayı salladı Sahte mehdi tutuklandı! İran'ı elindeki kılıçla birbirine kattı 10:46 Sahte mehdi tutuklandı! İran'ı elindeki kılıçla birbirine kattı
Aşı ve maske karşıtlarının mazeretleri pes dedirtti! Cinsel organının küçülmesinden korkan bile var 10:26 Aşı ve maske karşıtlarının mazeretleri pes dedirtti! Cinsel organının küçülmesinden korkan bile var Sokak röportajında hayret ettiren sözler: Ben bir kadın olarak seni ellemek istiyorum 10:15 Sokak röportajında hayret ettiren sözler: Ben bir kadın olarak seni ellemek istiyorum

Son Dakika Haberleri
11:35 Kanal İstanbul videosu olay oldu! Türkiye-Galler maçı öncesi TRT'de yayınlanan video İBB Sözcüsü Ongun'un tepkisini çekti
11:23 Görenler hem şaşırıyor hem de hayran kalıyor! Ağaçta oluşan desen koruma altına alındı
11:15 Cani anne, 2 yaşındaki bebeğini camdan aşağı attı: Bana cinler geldi ve kızımı aşağı atmamı söyledi
11:04 Altın güne yine düşüşle başladı! Gram fiyatı 501 liradan işlem görüyor
10:49 Eski milli futbolcudan zehir zemberek sözler! Serhat Akın, Şenol Güneş ve Kenan Karaman'a demediğini bırakmadı
10:46 Sahte mehdi tutuklandı! İran'ı elindeki kılıçla birbirine kattı
10:26 Dolar bugün yükselişte, 8,61'den işlem görüyor
10:22 Kendilerine "Tebliğciler" adını veren grubun alkol kullanan insanları uyardığı video gündeme oturdu
10:09 AK Parti'de kripto mesaisi başladı! Yeni yasal düzenlemeler yolda
10:05 Film gibi hikaye! Kaza sonrası hafızasını kaybetmişti, dinlediği bir şarkı her şeyi hatırlattı
HDP İzmir il binası önünde silah sesleri! Özel harekat polisleri sevk edildi HDP İzmir il binası önünde silah sesleri! Özel harekat polisleri sevk edildi         
11:38
Elon Musk'ın desteklediği CureVac aşısının etkinlik oranı yüzde 47 çıktı, şirket yarı yarıya değer kaybetti Elon Musk'ın desteklediği CureVac aşısının etkinlik oranı yüzde 47 çıktı, şirket yarı yarıya değer kaybetti         
11:32
Şenol Güneş'e 2002'de başarı getiren gri takım elbise, bu sefer kaybettirdi Şenol Güneş'e 2002'de başarı getiren gri takım elbise, bu sefer kaybettirdi         
11:25
Cani anne, 2 yaşındaki bebeğini camdan aşağı attı: Bana cinler geldi ve kızımı aşağı atmamı söyledi Cani anne, 2 yaşındaki bebeğini camdan aşağı attı: Bana cinler geldi ve kızımı aşağı atmamı söyledi         
11:16
Altın güne yine düşüşle başladı! Gram fiyatı 501 liradan işlem görüyor Altın güne yine düşüşle başladı! Gram fiyatı 501 liradan işlem görüyor         
11:04
Eski milli futbolcudan zehir zemberek sözler! Serhat Akın, Şenol Güneş ve Kenan Karaman'a demediğini bırakmadı Eski milli futbolcudan zehir zemberek sözler! Serhat Akın, Şenol Güneş ve Kenan Karaman'a demediğini bırakmadı         
10:49
Kaçak kazı sırasında bulunan mozaikler, 24 saat boyunca korunuyor Kaçak kazı sırasında bulunan mozaikler, 24 saat boyunca korunuyor         
10:42
Kendilerine Kendilerine "Tebliğciler" adını veren grubun alkol kullanan insanları uyardığı video gündeme oturdu         
10:23
Hamile zannedilen kadının karnından 6,5 kilo kitle çıktı Hamile zannedilen kadının karnından 6,5 kilo kitle çıktı         
09:55
Marmara'da yeni felaket! Çınarcık çukurunda, hidrojen sülfür bulundu Marmara'da yeni felaket! Çınarcık çukurunda, hidrojen sülfür bulundu         
09:49
Sezgin Baran Korkmaz yeni otelinin bulaşıklarını yıkıyor! Firari iş insanının görüntüleri gündem oldu Sezgin Baran Korkmaz yeni otelinin bulaşıklarını yıkıyor! Firari iş insanının görüntüleri gündem oldu         
09:38
Çırılçıplak pozuyla çok konuşulan Eda Taşpınar, şimdi de bikinisiyle gündeme bomba gibi düştü Çırılçıplak pozuyla çok konuşulan Eda Taşpınar, şimdi de bikinisiyle gündeme bomba gibi düştü         
00:12
Arap spiker aşka geldi! Tribündeki güzel seyirciyi görünce maçı bırakıp serenat yaptı Arap spiker aşka geldi! Tribündeki güzel seyirciyi görünce maçı bırakıp serenat yaptı         
23:28
İşte annelik böyle bir şey! Fedakar leylek, ölüm pahasına yavrularını korudu İşte annelik böyle bir şey! Fedakar leylek, ölüm pahasına yavrularını korudu         
22:23
Milli Takım yenildi, Ekrem İmamoğlu ima dolu paylaşımda bulundu Milli Takım yenildi, Ekrem İmamoğlu ima dolu paylaşımda bulundu         
21:34
Son anket sonuçları çok şaşırttı! MHP barajı geçerken, HDP baraj altı kaldı Son anket sonuçları çok şaşırttı! MHP barajı geçerken, HDP baraj altı kaldı         
18:07
Gaziantep'te bir işletmeci intihardan vazgeçirmeye çalıştığı adam tarafından öldürüldü Gaziantep'te bir işletmeci intihardan vazgeçirmeye çalıştığı adam tarafından öldürüldü         
17:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2021 11:49:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Alfa Romeo, 111'inci yaşını kutluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement