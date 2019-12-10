Son Dakika Haberleri: Alfa Romeo'da yılın son fırsatı
Son Dakika Güncel Alfa Romeo'da yılın son fırsatı - Son Dakika

Alfa Romeo'da yılın son fırsatı

6 saat önce

Alfa Romeo, kompakt sınıftaki temsilcisi Giulietta'da cazip ödeme seçenekleri sunmaya devam ediyor.

Alfa Romeo'da yılın son fırsatı, System.String[]

Alfa Romeo, kompakt sınıftaki temsilcisi Giulietta'da cazip ödeme seçenekleri sunmaya devam ediyor.

Alfa Romeo açıklamasına göre, şirket, yılın son kampanyasını Giulietta için devreye alıyor.

Aralık ayı sonuna dek geçerli olacak kampanya kapsamında, benzinli Giulietta ve haricinde 120 HP güç ve 320 Nm tork üreten, 1,6 litrelik Multijet II turbo dizel motor ve TCT çift kavramalı otomatik şanzıman kombinasyonuyla ön plana çıkan 2018 model tüm Giulietta seçeneklerinde 10 bin TL nakit indirimi desteği sağlanıyor.


Ayrıca kampanya ile 2018 model tüm Giulietta seçenekleri, 60 bin TL'ye kadar 12 ay vadeli faizsiz kredi seçeneğiyle satın alınabiliyor.

Alfa Romeo, Aralık, HP, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 04:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cezayir'de eski başbakanlara, bakanlara ve iş insanlarına hapis cezası
Profesyonel kick boksçu hırsızlıktan tutuklandı Açıklaması Ceren Özdemir'in ismi Ordu'nun en büyük şehir meydanına verildi Türkiye'nin önde gelen otobüs üreticisi Temsa, üretimi durdurdu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2019 22:45:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Alfa Romeo'da yılın son fırsatı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]