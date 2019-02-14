Alfa Romeo'dan Giulietta'ya Özel Kampanya

Alfa Romeo, Giulietta modelinde sunduğu kampanya dahilinde, otomobilseverler için uygun ödeme imkanı tanıyor.

Alfa Romeo, Giulietta modelinde sunduğu kampanya dahilinde, otomobilseverler için uygun ödeme imkanı tanıyor.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, Alfa Romeo, lüks ve prestijli kompakt sınıf temsilcisi Giulietta özelinde bir kampanya devreye alıyor. Şubat ayında geçerli olacak kampayada yüksek verimliliğiyle dikkati çeken, 120 HP güç ve 320 Nm tork üreten, 1,6 litrelik Multijet II turbo dizel motora ve 6 ileri çift kavramalı TCT şanzımana sahip Giulietta Progression, 139 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.



5 inçlik dokunmatik ekranlı Uconnect multi medya sistemi, DNA sürüş modu, 16 inçlik alüminyum alaşımlı jantlar, LED gündüz farları ve çift pinyonlu gelişmiş direksiyon sistemi gibi donanımlarıyla ön plana çıkan tüm Giulietta modelleri 50 bin TL'ye kadar 12 ay vadeli, eşit ödemeli faizsiz kredi seçeneğiyle de satın alınabiliyor.



Alfa Romeo'nun SUV temsilcisi Stelvio'yu satın almayı hedefleyen otomobil tutkunları için şubat ayına özel olarak peşin alımlarda anında yüzde 10 indirim ve bu indirimle birlikte kullanılabilecek 250 bin TL'ye kadar 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi fırsatı bulunuyor.

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