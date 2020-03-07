Alfa Romeo Giulia GTA ve GTAm modellerini tanıttı - Son Dakika

Kuruluşunun 110. yılını kutlamaya hazırlanan Alfa Romeo, yeni Giulia GTA ve GTAm modellerini tanıttı.

Alfa Romeo'dan yapılan açıklamaya göre, ilk olarak 1965 yılında Giulia Sprint GT'nin hafifletilmiş gövde ve daha güçlü motorlu versiyonu olarak tanıtılan Giulia GTA'nın 2020 versiyonu da yine benzer felsefeyle geliştirilmiş olarak yollara çıkmaya hazırlanıyor.

Giulia GTA ve GTAm versiyonlarından sertifikalandırılmış ve numaralandırılmış olarak sipariş almaya başlayarak sadece 500 adetlik sınırlı bir üretim gerçekleştirecek olan Alfa Romeo, koleksiyon niteliğindeki bu özel sportif otomobillerle, 110. yaş kutlamalarına da heyecan katacak.

Alfa Romeo mühendisleri yeni Giulia GTA'nın aerodinamik yapısını ve yol tutuşunu iyileştirmek için çok özel çaba sarf ederken aynı zamanda 1965 Giulia GTA örneğinde olduğu gibi ağırlığı azaltmaya yönelik çözümler de üretti. Sauber Engineering ile yapılan iş birliği ve Sauber Aerokit kullanımı ile doğrudan Formula 1'den gelen teknik bilgi birikimi ve deneyimlerin kullanılmasıyla, yeni Giulia GTA'nın aktif aerodinamik çözümlerle yol tutuşunun çok daha kuvvetli hale gelmesi sağlandı.

Alfa Romeo Giulia GTA arka spoylerden yan etekliklere ve ön alt hava girişlerine kadar uzanan detaylara sahip olarak tasarlandı. Merkezi ve karbon fiber difüzöre entegre Akrapovic titanyum egzoz sisteminin yanı sıra aracın daha agresif bir görünüme sahip GTAm versiyonunda öndeki aerodinamik mimari, daha büyük bir ön tampon altı eklentisi ve gerçek bir karbon arka spoyler ile yüksek hız dengesi daha da yukarı çekildi.

Versiyon özellikleri

Giulia GTA'nın ön ve arka tekerlek genişliğinin 50 mm artırılarak özellikle yay ve amortisörlerde olmak üzere süspansiyon sisteminde yapılan iyileştirmelerle yüksek hız stabilitesi artırıldı.

Açılımı "Gran Turismo Alleggerita" olan GTA'nın, daha hafif ve daha güçlü Giulia versiyonunda, ağırlık azaltımı içinde çok önemli mühendislik çalışmaları gerçekleştirildi. Şaft, motor kaputu, tavan, ön tampon, ön çamurluklar, arka çamurluk eklentileri ve 6 nokta emniyet kemerlerine sahip karbon yarış tipi koltuklar da dahil olmak üzere kapsamlı diyet programı sonunda 100 kg ağırlık tasarruf edildi.

Bunun dışında motorlarda, kapılarda ve yürüyen aksamda alüminyum ile bazı kompozit malzemeler kullanıldı. Örneğin doğrudan motor sporları dünyasından gelen benzersiz polikarbonat reçine Lexan, yan ve arka cam çerçevelerinde kullanılarak ağırlık tasarrufuna katkıda bulunuldu.

Ön konsol, kapı panelleri, torpido gözü, yan kaplamalar, orta konsolda ve koltukların orta kısımlarında kullanılan Alcantara yüzeyler Giulia GTA'nın iç mekanında ilk dikkat çeken materyaller olarak öne çıkıyor. Otomobilin, GTAm versiyonunda Alcantara daha yaygın olarak kullanılıyor.

Günlük kullanım için gerçek bir süper otomobili simgeleyen Alfa Romeo Giulia GTA'nın kaputu altında gücü 540 HP'ye yükseltilmiş 2.9 litrelik V6 Bi-Turbo motor yer alıyor.

Etkin ağırlık azaltma ve güç arttırma paketinin uygulanmasıyla kilogram başına 2,82 HP'lik ile son derece iddialı bir ağırlık/güç oranı elde edilmiş olması ayrıca dikkat çekiyor. Söz konusu ağırlık/güç oranı ile Giulia GTA benzersiz bir performans sunuyor ve kalkış kontrol sisteminin de katkısıyla 0'dan 100 km/s hıza 3,6 saniyede ulaşıyor.Alfa Romeo, Giulia GTA ve daha performanslı türevi Giulia GTAm'den toplam 500 adet üretecek. Her biri sertifikalı ve numaralı olacak ve her biri koleksiyon değeriyle öne çıkacak bu performanslı otomobillerle ilgili sipariş alımı başladı.