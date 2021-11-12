Alfa Romeo Giulia'nın farklı versiyonlarına ödül - Son Dakika

Alfa Romeo Giulia, Almanya'nın önde gelen yayınlarından, Sport Auto'nun okuyucu oylarıyla düzenlenen "2021 Sport Auto Ödülleri" yarışmasında farklı versiyonlarıyla 3 kategorilerde birinci seçildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sport Auto'nun okuyucu oylarıyla "2021 Sport Auto Ödülleri" gerçekleştirildi. Bu yıl 29'uncu kez düzenlenen ödüllerde 15 bin 400'ün üzerinde okuyucu, 28 kategoriden 234 otomobili değerlendirdi.

Sportif sedan Giulia, "Sport Auto Ödülleri" yarışmasının 3 kategorisinde birincilikle ödüllendirildi.

Önceki yıllarda da Alfa Romeo Giulia'ya ödül veren Sport Auto dergisi okuyucuları arasında en popüler otomobillerden biri olan Giulia Veloce, 280 HP 2.0 litrelik motoruyla "75 bin avronun altındaki seri üretim sedan/station wagon otomobiller" kategorisinde birinci seçildi.

Giulia Quadrifoglio "100 bin avronun altındaki seri üretim sedan/station wagon otomobiller" kategorisinde en iyi ithal otomobil olarak üst üste beşinci kez birinci oldu.

Alfa Romeo Giulia GTAm ise "100 bin avronun üzerindeki seri üretim sedan/station wagon otomobiller" kategorisinde en iyi ithal otomobil seçildi.

500 adet üretilen ve 1965 Giulia Sprint GTA'ya gönderme yapan Giulia GTA, Quadrifoglio versiyonuna kıyasla 100 kilograma kadar daha hafif bir yapı ortaya koyuyor ve 540 HP'lik 2.9 V6 Bi-Turbo motoru litre başına 187 HP ile sınıfının en iyi güç değerlerinden birine imza atıyor. Ayrıca hem pistteki tur süresi ve hızlanma açısından iyi bir performans sergiliyor ve Sauber Engineering ile olan sinerjiyi yansıtan Formula 1 teknolojisiyle gelişmiş aerodinami seviyesi sunuyor.