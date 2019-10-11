Son Dakika Haberleri: Alfa Romeo Giulia performans ödülü aldı
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Alfa Romeo Giulia performans ödülü aldı

1 saat önce

Alfa Romeo'nun sedan modeli Giulia Quadrifoglio ile "What Car? 2019 Yılın İkinci El Otomobili Ödülleri"nin performans otomobili kategorisinde birinci oldu.

Alfa Romeo Giulia performans ödülü aldı, System.String[]

Alfa Romeo'nun sedan modeli Giulia Quadrifoglio ile "What Car? 2019 Yılın İkinci El Otomobili Ödülleri"nin performans otomobili kategorisinde birinci oldu.

Alfa Romeo'dan yapılan açıklamaya göre, İtalyan stili ile yüksek performansı birleştiren Giulia Quadrifoglio, "What Car? 2019 Yılın İkinci El Otomobili Ödülleri"nin ilgili kategorisinde uzmanların oylarıyla birinciliğe ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen "What Car?" Dergisi Editörü Steve Huntingford, "Giulia Quadrifoglio, heyecan verici otomobillerin yer aldığı bu kategoride, üstün performansı ve sürüş özellikleriyle ön plana çıkmayı başardı. 510 HP gücündeki Bi-turbo beslemeli V6 motorun sesi, ister dışarıdan ister araç içinde heyecan katsayısını ve otomobilin çekiciliğini daha da artırıyor. Bu otomobil, ikinci el olarak satın alındığında dahi sürücüsüne belirgin bir katma değer yaratıyor." ifadelerini kullandı.

Alfa Romeo, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 03:32 Kaynak: AA
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