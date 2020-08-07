Alfa Romeo Müzesi, markanın 110'uncu yıl dönümünde kapılarını yeniden açıyor - Son Dakika

Alfa Romeo Müzesi, markanın 110'uncu yıl dönümünde kapılarını yeniden açıyor

Alfa Romeo, tarihindeki önemli ve ikonik modellerin yer aldığı Arese Müzesi'nin kapılarını tekrar ziyaretçilere açtı.

Alfa Romeo Müzesi, markanın 110'uncu yıl dönümünde kapılarını yeniden açıyor, System.String[]

Alfa Romeo, tarihindeki önemli ve ikonik modellerin yer aldığı Arese Müzesi'nin kapılarını tekrar ziyaretçilere açtı.

Markanın yaptığı açıklamaya göre, devreye alınan sağlık önlemleri ile müze ziyaret programına dahil olmayan ve özel koleksiyonun bulunduğu Arese'deki eski yönetim merkezindeki parçalar da böylelikle gün ışığına çıktı.

Bu kapsamda 150 özel otomobil, havacılık, deniz ve otomotiv motoru, kupalar, sanat eserleri, aksesuar ve yarış teknesi gibi çok özel koleksiyonlar müzede sergileniyor. İtalyan stilini performansla buluşturan ve bu yıl 110'uncu yaş gününü kutlayan Alfa Romeo, Milano-Arese'de yer alan müzesinin kapılarını ziyaretçilere tekrar açtı. Müzede, ziyaret programına dahil olmayan ve özel koleksiyonların bulunduğu eski yönetim merkezindeki parçalar da ziyaretçilere gösterilmeye başlandı.

"Müzenin sahne arkası" olarak tabir edilebilecek bu bölümde 150 özel otomobil, düzinelerce otomotiv, havacılık ve deniz motoru, yüzlerce model, kupa, sanat eserleri, aksesuar ve yarış teknesi gibi çok özel koleksiyonlar sergileniyor. Ayrıca markanın 110'uncu yıl dönümü için tasarlanan Yeni Giulia GTA'nın özel versiyonu müze alanında sergilenirken, ziyaretçiler de müze içerisindeki pistte Alfa Romeo'larını kullanabilme şansını yakalıyorlar.

Müzede maksimum hijyen

İlk kez 1976 yılında açılan ve 2015 yılında baştan aşağı yeniden inşa edilerek yenilenen Alfa Romeo Müzesi, konukların ve personelin sağlığını korumaya yönelik bir dizi güvenlik önlemiyle ziyaretçileri kabul ediyor. Müze, girişte tüm konukların vücut ısısını kontrol etmek için yapılan ısı taraması, zorunlu yüz maskesi kullanımı ve belirli yatay işaretlerle hatırlatılan sosyal mesafe kurallarıyla, ziyaretçilerini en hijyenik koşullarda karşılıyor.

Ayrıca, müze girişi için bilet ofisinde ve Alfa Romeo Mağazasında dijital ödemelere öncelik veriliyor. 6 bin metrekarenin üzerinde bir alana kurulu olan müzede, ziyaretçiler ve personel için gerekli sosyal mesafeyi koruyacak kadar geniş açık alanlar yer alıyor. Giriş, ziyaretçi yoğunluğuna bağlı olarak büyük kalabalıkların önüne geçmek için geçici olarak durdurularak, belirlenen ziyaretiçi sayısı korunuyor.

Giriş için online rezervasyon gerekmiyor. Bununla birlikte müze veya koleksiyon için rehberli turların önceden rezerve edilmesi gerekirken, turlar maksimum 10 kişilik gruplar halinde organize ediliyor. Ayrıca, Formula 1 canlı gösterimleri veya perde arkası konferanslar gibi müze tarafından planlanan etkinliklerden birine veya birkaçına katılmak isteyen konuklar için rezervasyon zorunlu olup, ideal katılımcı sayısına ulaşınca etkinlik gerçekleştiriliyor.

En özel modeller Alfa Romeo Müzesi'nde

Kısmen yenilenen ve üç ana tema şeklinde düzenlenen müzede yer alan "Zaman Tüneli" endüstriyel sürekliliği temsil ederken, "Güzellik" teması, stil, tasarım ve yaşam tarzını birleştiriyor. "Hız" ise teknoloji, sportiflik ve sürüş keyfini aynı potada eritiyor. Müze içerisinde yer alan Avio prodüksiyonuna özel "Çocuk Meleği"nin yeni sergisi ve Milan- Buenos Aires rotasında yardım amaçlı uçuşlara katılan Sai Ambrosini 1001 Grifo Uçağı bölümleri ise yeniden restore edilen alanlar arasında yer alıyor.

Müzede, 24 HP gücüne sahip ilk A.L.F.A aracı, Tazio Nuvolari'nin kullandığı 6C 1750 Gran Sport, 8C ve Dünya Formula 1 şampiyonu Juan Manuel Fangio'nun kullandığı Gran Premio 159 'Alfetta 159', 1950lerin ikonik otomobili Giulietta ve Championship 33 TT 12 gibi birçok ünlü model yer alıyor.

Alfa Romeo, Milano, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2020 11:11

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Alfa Romeo Müzesi, markanın 110'uncu yıl dönümünde kapılarını yeniden açıyor - Son Dakika Ekonomi
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